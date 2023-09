Baum stürzt auf Pizzeria, S-Bahnen entfallen: Heftige Unwetter über Frankfurt und Rhein-Main

Von: Christoph Sahler

In Frankfurt war die Feuerwehr bis tief in die Nacht im Einsatz. Unter anderem stürzte im Westend ein Baum auf die Straße. © 5Vision.News

In Frankfurt, Rhein-Main und Südhessen tobt am Dienstagabend ein schweres Unwetter. Betroffen sind auch der Flughafen und S-Bahnen im Taunus.

Frankfurt/Limburg/Taunus – Am Tag danach ist Aufräumen angesagt, immerhin haben sich die Gewitter verzogen und es regnet nicht mehr. Hessen wurde am Dienstagabend (12. September) und in der Nacht zum Mittwoch von schweren Unwettern getroffen. Besonders in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet sowie in Teilen Südhessens sorgten Starkregen, Sturm und Hagel für erhebliche Schäden und apokalyptische Bilder.

Schweres Gewitter entwurzelt Baum im Westend – Feuerwehr Frankfurt im Einsatz

Am späten Dienstagabend fegte das angekündigte Unwetter über Frankfurt hinweg und die Feuerwehr musste auch sogleich ausrücken. An der Ecke Hansaallee und Wolfsgangstraße, nahe der Johann-Wolgang-Goethe-Universität, stürzte ein Baum auf die Straße und auf den Außenbereich einer Pizzeria. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Auch am Flughafen Frankfurt ist es nach Informationen der hessenschau zu „starke Beeinträchtigungen“ gekommen. „Wir rechnen damit, dass etliche Flüge am Boden bleiben müssen“, sagte ein Sprecher dem hr noch am Abend. Allerdings sei es nach 23 Uhr sogar noch zu zahlreichen Ausnahmegenehmigungen für Starts gekommen.

Unwetter fegen über Hessen hinweg – S-Bahnen im Taunus fallen aus

Die Folgen des Unwetters bekommen am Mittwochmorgen aber vor allem die Menschen im Taunus zu spüren. Zwischen Hofheim-Lorsbach (Main-Taunus-Kreis) und Niedernhausen (Rheingau-Taunus) fahren wegen eines Blitzeinschlags bereits seit Dienstagabend keine Züge mehr. Betroffen ist die Linie S2. Auch Ersatzbusse könnten nicht eingesetzt werden, meldet der Rhein-Rhein-Verkehrsverbund (RMV) am Mittwoch.

Auch zwischen Frankfurt-Höchst und Niedernhausen Bahnhof ist die Strecke aufgrund von Unwetterschäden gesperrt. „Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen. Ebenfalls wegen Unwetterschäden können auch keine Ersatzbusse verkehren“, erklärt der RMV dazu.

Stromausfälle und Überschwemmungen im Landkreis Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg wurden nach hr-Angaben mehrere Straßen überflutet. Manche mussten wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. In Merenberg sei ein Baum auf ein fahrendes Auto gefallen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer blieb unverletzt.

In Limburg musste der Schiedetunnel zeitweise wegen Überflutung gesperrt werden. Außerdem liefen zahlreiche Keller voll. Ein umgestürzter Baum erwischte in Limburg gleich sechs geparkte Autos, verletzt wurde dabei niemand. In Hadamar wurden Dächer abgedeckt und der Strom fiel aus, nachdem ein Baum in eine Oberleitung gestürzt war. (csa)