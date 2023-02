Heiraten auf der Landesgartenschau: Junges Paar gewinnt bei Verlosung

Ja-Sagen im Blumenmeer

Marie-Luise Reinhard und Maximilian Mika wurden als Gewinnerpaar ermittelt und dürfen nun auf der Landesgartenschau heiraten. Die EKKW wird die Hochzeit finanzieren.

Heiraten, und das auf der Landesgartenschau, dieses Glück trifft Dr. Marie-Luise Reinhard aus Fulda und Maximilian Mika aus Schmitten im Taunus. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - Die evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) bietet während der Landesgartenschau Paaren an, sich im sogenannten Himmelszelt unter dem Motto „Da blühe ich auf“ trauen zu lassen. Die anfallenden Kosten und einige der nötigen Arbeiten für ein Paar möchte die EKKW übernehmen und so veranstaltete die Landeskirche ein Gewinnspiel. Paare konnten sich per E-Mail bewerben. Passend zum Valentinstag als Tag der Liebenden wurde am 14. Februar das Los geworfen und ein Paar aus den vielen Bewerbungen ausgewählt.

Gewonnen haben Dr. Marie-Luise Reinhard aus Fulda und Maximilian Mika aus Schmitten im Taunus. Beide sind überwältigt von ihrem Losglück. Die Nachricht habe ihn sprachlos gemacht, gesteht Maximilian Mika, der als Produktmanager in der Automobilbranche arbeitet. Seine künftige Ehefrau Marie-Luise Reinhard reagierte auf den Gewinn mit Luftsprüngen: „Ich freue mich auf den kirchlichen Segen in diesem wunderbaren Ambiente und in der Natur. Dass die Trauung in meiner Geburtsstadt stattfinden darf, ist ein großes Geschenk“, sagt die Lehrerin im Vorbereitungsdienst für die Fächer Latein und Französisch.