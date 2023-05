Heitere Tage in Hessen erwartet

Teilen

Butterblumen im Sonnenschein. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

In den kommenden Tagen zeigt sich in Hessen vielerorts die Sonne. Der Mittwoch beginnt heiter bis sonnig, ehe Wolken über das Land ziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In Südhessen können die Menschen sich auf längere sonnige Phasen freuen. In Nordhessen fällt der ein oder andere Regentropfen, ansonsten bleibt es größtenteils trocken.

Offenbach - Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 17 Grad im Süden und 12 bis 15 Grad im Norden Hessens. Im Bergland bleibt es kühler.

Am Donnerstag erwarten die Meteorologen heiteres bis wolkiges Wetter. Bei Höchsttemperaturen zwischen 18 und 22 Grad bleibt es überwiegend niederschlagsfrei. Am Freitag geht es mit verbreitet sonnigem und trockenem Wetter weiter. Maximal rechnet der DWD dann mit 19 bis 23 Grad. Auch am Samstag deutet der Wettertrend auf freundliches Wetter - am Samstag könne es bis zu 25 Grad warm werden. dpa