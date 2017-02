Schüsse auf Hells-Angels-Boss: „Aktenzeichen XY“ berichtet

Wiesbaden - Der Präsident der Gießener Hells Angels, Aygün Mucuk, ist auf dem Gelände des Rocker-Vereinsheims im Oktober 2016 erschossen worden. Nun berichtet die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“.

Seit den tödlichen Schüssen auf den Präsidenten der Hells Angels in Gießen am 7. Oktober 2016 führen die Staatsanwaltschaft Gießen und das Hessische Landeskriminalamt umfangreiche Ermittlungen. Mittlerweile konnten neue Erkenntnisse gewonnen werden. Aus diesem Grund wird in der kommenden ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ am 1. März ab 20:15 Uhr der aktuelle Sachstand des Verfahrens dargestellt und neue Beweismittel präsentiert. Polizei und Staatsanwaltschaft erhoffen sich damit neue Hinweise aus der Bevölkerung. Details sollten erst in der Sendung genannt werden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0611/838383 (Hessisches Landeskriminalamt) und von jeder örtlichen Polizeidienstelle entgegengenommen.

Der Präsident der Gießener Rocker, Aygün Mucuk, war Anfang Oktober mit mindestens 16 Schüssen getötet worden. Tatort war das Clubheim der Gießener Hells Angels im benachbarten Wettenberg. Nach wie vor habe man keinen Verdächtigen festnehmen können, sagte der Sprecher. (dr)

