Vermisst! 15-Jährige aus Herborn verschwunden - Hannah braucht dringend Hilfe

Wo ist Hannah aus Herborn? Von der 15-Jährigen fehlt seit Dienstag jede Spur.

Herborn - Die Polizei Mittelhessen sucht mit Hochdruck Hannah Giffhorn aus Herborn. Die 15-Jährige wird seit Dienstag vermisst. Am Nachmittag hatte sie ihr Zuhause verlassen.

Besonders dringend ist die Angelegenheit, weil die Jugendliche auf ärztliche Hilfe angewiesen ist. Folgende Beschreibung hat die Polizei Mittelhessen veröffentlicht:

Hannah Giffhorn ist 1,68 Meter groß und schlank

Sie hat sehr lange hochgesteckte Haare

Bekleidet war sie zuletzt mit einem weißen Top, einer knielangen Bermudashorts und einer dünnen Strickjacke

Neben einer schwarzgrünen Brille trug sie Adidas-Schuhe

Sehr wahrscheinlich hielt sie sich zuletzt in der Austraße in Herborn auf. Wer hat die 15-Jährige gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Herborn, Tel. 02772 - 47 050.

red

