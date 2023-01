Herrenloser Koffer sorgt für Polizeieinsatz in Wiesbaden

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein herrenloser Koffer hat am Freitagvormittag in der Wiesbadener Innenstadt für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Der Koffer befand sich vor einer Bankfiliale, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Bereich um den verdächtigen Gegenstand wurde gesperrt, nachdem der Koffer aufgefallen war. Umliegende Geschäfte und Häuser wurden geräumt. Fachleute des hessischen Landeskriminalamtes konnten schließlich gegen Mittag Entwarnung geben.

Wiesbaden - Demnach waren in dem Koffer nur Lebensmittel. Weitere Hintergründe zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt. dpa