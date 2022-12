ADAC rechnet mit viel Stau zum Beginn der Weihnachtsferien – was Autofahrer beachten sollten

Von: Erik Scharf

Teilen

Die Weihnachtsferien in Hessen beginnen. Auf dem Weg in den Winterurlaub oder zum Heimatbesuch treffen sich viele Autofahrer auf der Autobahn. Lange Staus sind die Folge.

Frankfurt – Hessen ist in den Weihnachtsferien. Nach dem letzten Schultag in diesem Jahr freuen sich viele Familien auf den Urlaub rund um die Feiertage. Das bedeutet aber auch: es wird voll auf den Autobahnen in die Urlaubsregionen.

Zu Beginn der Weihnachtsferien müssen sich Autofahrer in Hessen auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Viele Hauptreiserouten wie die A3 und die A5 dürften insbesondere am Donnerstag (22. Dezember) und Freitag (23. Dezember) an die Grenzen ihrer Kapazität stoßen, wie der ADAC Hessen-Thüringen mitteilte. An diesen Tagen sorgten Reise-, Berufsverkehr und Weihnachtseinkäufer in Innenstädten für viel Verkehr.

Stau auf der A5 ist auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub kaum zu vermeiden. (Archivfoto) © Philipp Weitzel/dpa

Weihnachtsferien in Hessen: ADAC rechnet an zwei Tagen mit besonders viel Verkehr

Nach den ruhigeren Weihnachtsfeiertagen rechnet der ADAC ab Montagnachmittag (26. Dezember) wieder mit mehr Verkehr auf den Autobahnen durch Hessen. Nach dem Tag vor Heiligabend soll der zweite Weihnachtsfeiertag der schlimmste Stautag während der Weihnachtsferien sein. „An diesem Tag kehren viele Weihnachtsurlauber und Urlauberinnen von ihrem Verwandten- und Familienbesuch heim. Ganz so stark wie zu Beginn des Weihnachtswochenendes wird das Verkehrsaufkommen aber nicht sein“, teilte der ADAC mit.

Auf diesen Strecken in Hessen muss in den kommenden Tagen mit besonders viel Verkehr gerechnet werden:

A3 Köln – Frankfurt – Offenbach – Nürnberg – Passau

Köln – Frankfurt – Offenbach – Nürnberg – Passau A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden A5 Hattenbacher Dreieck – Gießen – Frankfurt – Darmstadt – Karlsruhe

Hattenbacher Dreieck – Gießen – Frankfurt – Darmstadt – Karlsruhe A7 Hamburg – Kassel– Hattenbacher Dreieck – Füssen/Reutte

Mit Ende der letzten Schulstunde am Mittwoch wird es voller auf den Straßen. © ADAC Hessen-Thüringen

Auf zwei Autobahnen durch Hessen müssen die Autofahrer auf dem Weg in den Urlaub oder zur Familie Sperrungen beachten:

A45 Gießen Richtung Hagen zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Nord bis auf Weiteres

zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Nord bis auf Weiteres

A66 Wiesbaden – Frankfurt in beiden Richtungen zwischen Wiesbaden-Biebrich und Wiesbaden-Mainzer Straße bis auf Weiteres

Oft genug versagt im Winter die Autobatterie ihren Dienst – der ADAC gibt TIpps, um Pannen vorzubeugen. (esa)