Ruhig bleiben und den Kopf einziehen: Angriffe von Raubvögeln auf Menschen möglich

Von: Tadhg Nagel

Teilen

Ein Mäusebussard in der Luft. © IMAGO/imageBROKER/G. Lacz

Im Frühsommer kann es zu Angriffen von Vögeln auf Menschen kommen, warnen Experten aus Hessen. Was die Ursachen sind und wie man sich verhalten sollte.

Gießen - Ein plötzlicher Warnschrei durchdringt die Stille am Waldrand. Sekunden später saust ein Raubvogel mit ausgebreiteten Schwingen direkt auf den Kopf zu. Eine solche Situation kann zutiefst erschüttern, selbst wenn man eigentlich keine Angst vor Vögeln hat. Gerade auf einer Wegstrecken, die man gut kenn, rechnet man noch weniger mit plötzlichen Zwischenfällen. Wieso aber werden Vögel, die den Rest des Jahres friedlich mit uns zusammenleben, plötzlich zu einer Bedrohung?

Fast alle Attacken dieser Art finden zwischen Mitte April und Ende Juni statt, also in der Brutzeit der Vögel. In der Regel lasse sich das brenzliche Verhalten auf den Schutz der Jungvögel zurückführen, weiß Martin Rümmler vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Wie er der dpa mitteilte, sei solches Verhalten vor allem von Raubvögeln wie Mäusebussard und Krähe bekannt. Laut Rümmler ist die Phase am kritischsten, in der die Jungvögel das Nest verlassen.

Vogelangriffe in Hessen: Es handelt sich um ein Missverständnis

Bei den Angriffen handle es sich jedoch um ein Missverständnis zwischen Vögel und Menschen. Letztere könnten, der Vogelschutzwarte des hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie in Gießen zufolge, von den Greifvögeln „fälschlicherweise als Raubtier angesehen werden, welches es zu vertreiben gilt“. Auch wenn es für die Opfer der Angriffe bedrohlich wirkt, handelt es sich um reine Selbstverteidigung. „Die Vögel begeben sich selbst in Gefahr, wenn sie Kontakt aufnehmen. Deshalb sind sie dabei sehr vorsichtig.“, gab Martin Rümmler gegenüber dpa zu bedenken.

Eigentlich flögen die Vögel nur Scheinangriffe, eine direkte Berührung mit Passanten sei nicht geplant. Die Tiere würden zwar auf den Hinterkopf zufliegen, da sie den immer den höchsten Punkt angreifen. Im Regelfall würden sie aber vorher abdrehen. Daher käme es nur zu leichten Verletzungen wenn dies nicht rechtzeitig geschehe. Dann könne man Kratzer davontragen, aber keine ernsthaften Wunden. Zudem seinen solche Vorkommnisse selten. Doch wie verhält man sich am besten, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass ein Raubvogel mit bis zu 1,30 Metern Spannweite und ausgestreckten Krallen im Sinkflug einen zurast?

Hilft auch in Hessen: Den Kopf schützen und ruhig weitergehen

Die Vogelschützer sind sich einig: am besten sei es ruhig zu bleiben und den Kopf zu schützen. Da die Vögel ihre Opfer nicht verfolgen würden, ende der Angriff meist, wenn man langsam weitergehe. Stefanie Bernhard, Sprecherin des bayrischen Landesbunds für Vogel- und Naturschutz, äußerte dpa gegenüber einen weiteren Tipp. Damit der eigene Kopf nicht mehr der höchste Punkt sein, genüge es einen Stock oder einen Regenschirm hochzuhalten.

Grundsätzlich empfiehlt Bernhard Freizeitsportlern eine Kopfbedeckung zu tragen. Auch helfe es einen großen Bogen um Vogelnester zu machen. Teilweise gäbe es Hinweisschilder, die vor der drohenden Gefahr warnten. Den Wald ganz zu meiden, sei hingegen nicht nötig, da nur die wenigsten Vögel wirklich angriffslustig seien. Obwohl es allein in Bayern 16.000 brütende Mäusebussard-Paare gebe, käme es jährlich nur zu wenigen Dutzend Angriffen. (Tadhg Nagel)