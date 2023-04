Wetter-Lage in Hessen: Auf Dauerregen folgt die nächste DWD-Warnung

Von: Sebastian Richter

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung zu Frost in Hessen ausgesprochen. Das gesamte Bundesland ist betroffen.

Offenbach – Ganz typisch für den April startet das Wetter in diesem Monat wechselhaft. Neben wiederkehrenden, aber kurzen Sonnenperioden, hat der Dauerregen der letzten Tage an vielen Orten in Hessen für übergetretene Ufer gesorgt. Zum Start der neuen Woche soll sich die Hochwasserlage entspannen. Gleichzeitig gibt es eine weitere Wetterwarnung: Frost.

Die Warnung vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gilt ab Montag (3. April) in nahezu ganz Hessen. Ab Mitternacht können die Temperaturen unter 0 Grad Celsius sinken. Die Warnung bleibt zunächst bis 9 Uhr am Morgen bestehen.

Wetter-Warnung in Hessen: Diese Kreise und Städte sind vom Frost betroffen

Main-Taunus-Kreis

Kreis Marburg-Biedenkopf

Kreis Limburg-Weilburg

Lahn-Dill-Kreis

Kreis und Stadt Kassel

Kreis Waldeck-Frankenberg

Main-Kinzig-Kreis

Schwalm-Eder-Kreis

Kreis Bergstraße

Hochtaunuskreis

Kreis Hersfeld-Rotenburg

Kreis Gießen

Kreis Fulda

Wetteraukreis

Werra-Meißner-Kreis

Odenwaldkreis

Kreis Darmstadt-Dieburg und Stadt Darmstadt

Vogelsbergkreis

Wetter-Warnung in Hessen: Glätte auf den Straßen droht

Bei der Wetterwarnung handelt es sich um die erste von insgesamt zwei Meldestufen. Stellenweise ist mit Glätte auf den Straßen zu rechnen, insbesondere Autofahrer sollten also am Montag vorsichtig fahren. Die Temperaturen bewegen sich laut dem DWD in Hessen und der Region zwischen 0 und -3 Grad.



Hintergrund der Kälteperiode ist Hochdruckeinfluss aus Skandinavien. Während das Tief – das auch für den Dauerregen verantwortlich war – allmählich nach Süden abzieht, fließt nun polare Kaltluft aus Nordosten in Richtung Deutschland.

Nachdem der Frost abgeklungen ist, zeigt sich der Frühling dagegen von seiner angenehmeren Seite. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes bleiben die Niederschläge erst einmal aus, zeitweise zeigt sich auch wieder die Sonne. (spr)