Hessen erhöht bei Einführung der E-Akte in Justiz das Tempo

Justizminister Roman Poseck (CDU) drückt bei der Einführung der elektronischen Akte in der hessischen Justiz aufs Tempo. Eine große Zahl der Gerichte im Land werde im kommenden Jahr mit der E-Akte ausgestattet werden, erklärte Poseck am Donnerstag in Wiesbaden. „Wir haben das Tempo der Umstellung auf die E-Akte zuletzt deutlich erhöht.“ Das Gesetz siehe vor, dass die gesamte Justiz in Deutschland ab dem 1.

Wiesbaden - Januar 2026 mit der elektronischen Akte arbeitet. An dieser Vorgabe seien auch die Abläufe in Hessen ausgerichtet.

Die Umstellung von der Papierakte auf die elektronische Akte bringe viele Vorteile, betonte der Justizminister. Arbeitsabläufe könnten effektiver gestaltet werden. Das personalaufwendige und kostspielige Ausdrucken entfalle. Die Akte sei für mehrere Personen gleichzeitig verfügbar. Die Arbeitsbedingungen in der Justiz könnten zudem flexibler gestaltet werden. Das gelte gerade für die Serviceeinheiten.

Im zweiten Halbjahr 2022 sei die E-Akte etwa beim Landessozialgericht in Darmstadt, dem Verwaltungsgericht in Kassel sowie dem Landgericht in Kassel eingeführt worden, sagte Poseck. Seit November arbeite mit dem Amtsgericht Bad Homburg auch erstmals ein hessisches Amtsgericht mit der elektronischen Akte in Zivilverfahren. Die personellen Verstärkungen der IT-Stelle und die Verbesserung des Schulungskonzeptes machten sich bezahlt. Sie seien die Grundlage für die rasche Ausweitung der E-Akte.

Für das Jahr 2023 sei die Ausweitung der elektronischen Akte auf alle Landgerichte in Hessen beabsichtigt, kündigte der Minister an. Anschließend sollen die 40 Amtsgerichte in Hessen nach und nach umgestellt werden. Außerdem sei die Umstellung aller noch ausstehenden Sozialgerichte und Verwaltungsgerichte auf die E-Akte im kommenden Jahr vorgesehen. dpa