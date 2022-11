Hessen erlaubt Online-Casinos unter bestimmten Vorgaben

Auf einem Smartphone wird ein Online-Spiel gespielt. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

In Hessen sind Online-Casinos künftig unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Im Landtag in Wiesbaden wurde am Donnerstag eine Änderung des Glücksspielgesetzes verabschiedet. Die Anhörung habe ergeben, dass bei mehreren hessischen Spielbankgemeinden Interesse bestehe, Online-Casino-Spiele wie virtuelles Roulette und Black Jack anzubieten, teilte das Innenministerium mit.

Wiesbaden - „Fortan werden solche Konstruktionen möglich sein, bei der mindestens zwei Spielbanken mehrheitlich beteiligt sind.“

„Wir erlauben eingeschränkt virtuelle Casino-Spiele, weil sich allen Verboten zum Trotz in der Vergangenheit ein so florierender grenzüberschreitender Schwarzmarkt im Internet gebildet hat, dass wir vor dieser Realität die Augen nicht mehr verschließen dürfen“, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU). Ein fortbestehendes und offensichtlich unwirksames Verbot diene weder dem Jugend- und Spielerschutz noch den Interessen der erlaubten Glücksspielunternehmen. dpa