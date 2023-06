Hessen-FDP strebt Wahlergebnis von zehn Prozent an

Wahlen

Die hessische FDP strebt bei der Landtagswahl am 8. Oktober ein Wahlergebnis von zehn Prozent an. Spitzenkandidat Stefan Naas sagte bei der Vorstellung der Wahlkampagne am Montag in Wiesbaden, seine Partei wolle stärker werden als 7,5 Prozent und ergänzte auf Nachfrage, mit 10 Prozent wäre er zufrieden. 2018 hatte die FDP bei der hessischen Landtagswahl 7,5 Prozent erlangt.

Wiesbaden - Zu den Wahlkampfthemen zählt nach den Worten von Naas unter anderem die Forderung nach Erleichterungen bei der Jagd auf Wölfe. „Wir setzen uns für ein aktives Bestandsmanagement des Wolfs in Hessen ein“, heißt es im Wahlprogramm. Auch nach den Vorstellungen der Hessen-CDU sollte der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen werden.

Als weitere Schwerpunktthemen im Wahlkampf nannte Naas unter anderem Forderungen nach einem Bürokratieabbau in der Wirtschaft, nach mehr Unterstützung für die Forschung und finanzielle Erleichterungen beim Kauf der ersten eigenen Immobilie. dpa