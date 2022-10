Hessen Forst berichtet über klimastabile Aufforstung

Teilen

Der Landesbetrieb Hessen Forst will heute vorstellen, wie der Staatswald klimastabil aufgeforstet werden soll. Umweltstaatssekretär Oliver Conz und der Betriebsleiter von Hessen Forst, Michael Gerst, stellen bei dem Termin im Wald nahe Wiesbaden den Nachhaltigkeitsbericht 2021 vor. Dürre, Stürme und Schädlinge haben dem Wald in Hessen in den vergangenen Jahren schweren Schaden zugefügt, große Flächen liegen brach.

Wiesbaden - Hessenweit sind Aufforstungsarbeiten im Gang. dpa