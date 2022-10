Freiwillige Feuerwehr spendet altes Löschfahrzeug in die Ukraine

Von: Niklas Hecht

Die Feuerwehr Bensheim-Auerbach spendet der Ukraine ein ausgemustertes Löschfahrzeug. Die Verbindung stellte ein ehemaliges Au-pair-Mädchen her.

Bensheim - Dass Anastasia Opalyok Au-pair bei Familie Finkenwirth im südhessischen Bensheim-Auerbach (Landkreis Bergstraße) war, ist schon einige Jahre her. Als sie vor einigen Monaten bei ihrer ehemaligen deutschen Gastfamilie anrief, um nach Spenden für ein Löschfahrzeug für ihre kriegsgebeutelte Heimat zu fragen, hätte der Zeitpunkt jedoch nicht günstiger sein können. Gerade hatte die Freiwillige Feuerwehr Auerbach ein neues Fahrzeug gekauft, das alte sollte entsorgt werden. Allegra Finkenwirth, die bei der örtlichen Jugendfeuerwehr aktiv ist, machte ihren Vater auf den Umstand aufmerksam und die Gemeinde im Süden Hessens beschloss, der Ukraine das ausgemusterte Fahrzeug zur Verfügung zu stellen.

„Heute wird es wahr“, freute sich die 14-Jährige gegenüber den Reportern von KeutzTV-News bei der feierlichen Übergabe des Löschfahrzeugs am Sonntag (16. Oktober) an Opalyok und mehrere ukrainische Feuerwehrleute, die aus der Stadt Chmelnyzkyj im Westen des Landes angereist waren. 26 Stunden waren sie zuvor mit einem Bus unterwegs gewesen, um das neue Auto in Auerbach in Empfang zu nehmen. Christine Klein (SPD), die Bürgermeisterin der Stadt Bensheim, sicherte den ukrainischen Gästen vor Ort weitere Hilfe zu. „Soweit es in unserer Macht steht, werden wir alles tun, um Sie weiter zu unterstützen“, sagte die SPD-Politikerin an Opalyok und die ukrainischen Feuerwehrleute gewandt.

Die Bensheimer Bürgermeisterin, Christine Klein (m.), steht mit Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr vor dem gespendeten Löschfahrzeug. © Keutz TVNEWS

Bensheim-Auberbach spendet Feuerwehrauto an Ukraine: Mehrere Monate Organisation

Das Feuerwehrauto werde in der Ukraine dringend gebraucht, sagte Opalyok. Die ukrainischen Feuerwehren seien im ganzen Land in den Kriegsgebieten im Einsatz, um Brände zu löschen und Minen und Munition zu entschärfen. Der Übergabe waren mehrere Monate Organisation vorausgegangen. Die Feuerwehr sei in der Ukraine im Dauereinsatz, deshalb sei es schwer gewesen, für die Feuerwehrleute eine Freigabe zur Ausreise zu erhalten, erklärte Opalyok den Reportern von KeutzTV-News.

Das hätte schließlich aber glücklicherweise geklappt. „Das ist eine große Unterstützung für unsere Männer und Frauen, die im Einsatz sind“, freut sich die Ukrainerin bei der Übergabe des Fahrzeugs sichtlich. Mehrere dutzend Menschen waren am Sonntag in Auerbach vor Ort, viele hielten ukrainische Flaggen in den Händen. (nhe)

Vor einigen Monaten spendete auch die Feuerwehr Maintal im Main-Kinzig-Kreis ein altes Löschfahrzeug in die Ukraine.