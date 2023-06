Hessen will grüner werden – trotzdem weitere Erdölförderung?

Von: Marie Ries

Hessen möchte grüner werden und plant unter anderem ein neues Großprojekt für Windstrom. Gleichzeitig könnte jedoch auch die Förderung von Öl ausgebaut werden.

Wiesbaden – Windenergie spielt eine wichtige Rolle für die Energiewende in Deutschland. Künftig soll nun mehr klimaneutral produzierter Windstrom aus dem Norden Deutschlands Richtung Hessen fließen, wie der Übertragungsnetzbetreiber Amprion am Mittwoch mitteilte. Im Rahmen des Großprojekts „Rhein-Main-Link“ ist eine aus mehreren Kabeln bestehende Verbindung zwischen Niedersachsen und Südhessen geplant.

Großprojekt Rhein-Main-Link: 500 Kilometer langer „Energiekorridor“ geplant

Unter Leitung des Netzbetreibers ist der Bau eines „Energiekorridors“ mit vier Erdkabel-Systemen über 500 Kilometer durch drei Bundesländer vorgesehen. „Wir erhoffen uns dadurch insbesondere einen geringeren Eingriff in Natur und Landschaft“, sagte Projektleiter Dominik Stunder. 2033 soll das erste System in Betrieb genommen werden.

In Hessen hatten Umwelt- und Wirtschaftsministerium Anfang Juni angekündigt, mit einem neuen Erlass den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. „Die Energiewende hat oberste Priorität. Sie ist notwendig, um uns unabhängiger von Öl, Kohle und Gas zu machen, unser Klima zu schützen und gleichzeitig den Wirtschaftsstandort Hessen zu stärken“, teilten Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und Umweltministerin Priska Hinz mit.

Erdölvorkommen in Hessen: Neue Erkundungsbohrung im Ried

Auch bei Frankfurt ist der Ausbau von Windenergie im Gespräch. Das Land Hessen will mit der Energiewende weg von fossilen Brennstoffen. Trotzdem könnte die Erdölförderung dort nun ausgebaut werden. Denn am Rande des südhessischen Riedstadt, etwa eine Autostunde von Frankfurt entfernt, steht ein etwa 35 Meter hoher neuer Bohrturm. Das Heidelberger Unternehmen Rhein Petroleum hat am einzigen hessischen Erdölförderstandort im Ried mit Erkundungsbohrungen für mögliche weitere Vorkommen begonnen.

Das Öl aus dem Ried dient allerdings nicht zum Verbrennen oder Verheizen. Denn laut Rhein Petroleum ist es leicht und schwefelarm, womit es für eine industrielle Weiterverarbeitung geeignet sei. Darunter fallen unter anderem die Herstellung von Arzneimitteln oder Kunststoff. „Wir sind davon überzeugt, dass Erdöl als reiner Energierohstoff zumindest in Europa in absehbarer Zeit keine Rolle mehr spielen wird“, sagte Peter Appel, Geschäftsführer der Rhein Petroleum.

Ergebnisse der Probebohrung sind im August zu erwarten

Bis zu 1,7 Kilometer tief soll die Probebohrung werden. Höchste Priorität bei den Bohrungen habe der Schutz der trinkwasserführenden Schichten, sagte Appel. Das Projekt ist nach Angaben des Unternehmens vom Bergamt genehmigt und wird von diesem auch überwacht. Sollte sich der neue Bohrturm als wirtschaftlich erweisen, solle dort gefördertes Öl in der bereits bestehenden Anlage aufbereitet und dann mit Lastern in eine Raffinerie nach Karlsruhe gebracht werden. Im August sollen Ergebnisse der Probebohrung vorliegen.

Die Erdölförderung in Hessen war aus wirtschaftlichen Gründen einst eingestellt worden. Seit einigen Jahren fließt nun wieder Öl im Land. Rhein Petroleum fördert laut Unternehmenswebsite seit fünf Jahren dauerhaft Öl in Riedstadt-Goddelau.

In Deutschland insgesamt sank die Erdölproduktion 2022 im Vergleich zum Vorjahr nach Angaben des Bundesverbands für Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) nur leicht. Rund 1,7 Millionen Tonnen Erdöl wurden insgesamt gefördert, über die Hälfte davon in Schleswig-Holstein mit etwa 949.500 Tonnen. (mit Material von dpa)