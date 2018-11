Heftiger Streit um Kommunalen Finanzausgleich

Wiesbaden - Die Verfassung schreibt dem Land Hessen vor, seinen Städten, Gemeinden und Kreisen Geld für bestimmte Aufgaben zu geben. Über die Höhe der Zuwendungen und deren Berechnung gibt es heftigen Streit.

17 kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie Hessens größte Stadt Frankfurt wollen ein neues Modell des Kommunalen Länderfinanzausgleichs (KFA) juristisch erkämpfen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Staatsgerichtshof warfen sie in ihrer Grundrechtsklage dem Land am Mittwoch vor, nicht für eine ausreichende finanzielle Ausstattung der Kommunen zu sorgen. Das Urteil will Hessens höchstes Gericht am 16. Januar nächsten Jahres verkünden.

Das seit dem Jahr 2016 geltende hessische Gesetz für den KFA habe Systemfehler, sagten Vertreter der klagenden Kommunen. Der tatsächlich Finanzbedarf der Städte und Gemeinden werde durch das neue Modell nicht ausreichend bemessen und ermittelt. Zudem werde das Recht auf kommunale Gleichbehandlung sowie das kommunale Selbstverwaltungsrecht verletzt.

Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) verteidigte dagegen in seiner Aussage vor Hessens höchstem Gericht das Gesetz. Es sei nach einem sehr aufwendigen Verfahren in breiter Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden entwickelt worden. Diese hätten zudem von Klagen abgeraten. Auch die klagenden finanzstarken Kommunen würden durch den Finanzausgleich nicht ärmer. Vertreter des Landes beantragten daher, die Klagen zurückzuweisen.

Die Klage der insgesamt 18 hessischen Städte und Gemeinden gegen den Kommunalen Finanzausgleich richtet sich formal gegen das Land Hessen und dabei konkret gegen die Neuregelungen des KFA, die per Gesetz Mitte 2015 erlassen wurden und seit Anfang 2016 gelten.

Hintergrund für den Gang vor das Gericht ist unter anderem die neue Solidaritätsumlage im Finanzausgleich für besonders steuerkräftige Kommunen. Mit der Neuregelung zahlen nun die Kommunen, die eine überdurchschnittliche Steuerkraft verbuchen, eine Solidaritätsumlage zugunsten ärmerer Kommunen.

Der Vertreter der klagenden Kommunen betonte, es gehe den kreisangehörigen Städten und Gemeinden nicht um eine Aufkündigung der Solidarität mit den finanziell schwächer gestellten Kommunen. In der hessischen Verfassung sei aber verankert, dass das Land für eine bedarfsgerechte Finanzausstattung aller Kommunen zuständig sei. Wenn das Konzept des Landes dafür aber auch auf einer Solidaritätsumlage basiere, liege ein Systemfehler vor.

Der Frankfurter Stadtkämmerers Uwe Becker (CDU) betonte in seiner Aussage die besondere Aufgaben- und Ausgabenstruktur von Hessens größter Stadt. Im Vergleich zu den anderen kreisfreien Städten sei diese deutlich größer. Frankfurt werde aber im KFA mit diesen in einer Vergleichsgruppe zusammengefasst. Der als Ausgleich gewährte Metropolzuschlag im Kommunalen Finanzausgleich sei weder ausreichend hoch noch konkret vom Land berechnet worden.

Der Finanzminister betonte dagegen, Frankfurt habe die selben Aufgaben wie die anderen kreisfreien Städte. Der Vertreter des Landes räumte jedoch ein, dass der Metropolzuschlag nicht konkret aufgrund von höheren zusätzlichen Bedarfen errechnet werden konnte und daher "gegriffen" sei. Wegen des "gefühlten Mehrbedarfs" sei dieser "politisch" für Frankfurt festgelegt worden.

Der Präsident des Staatsgerichtshofs, Roman Poseck, sagte zu den Argumenten des Landes, das Gericht könne einen Systemfehler bei der Rolle von Frankfurt nicht von vornherein ausschließen. Nach Einschätzung der Landesanwältin an Hessens höchstem Gericht, Monika Böhm, ist der Metropolzuschlag wegen der fehlenden Berechnungsgrundlage verfassungswidrig.

Die Verfassung schreibt dem Land Hessen vor, seinen Städten, Gemeinden und Kreisen Geld für bestimmte Aufgaben zu geben. Über den Kommunalen Finanzausgleich soll dabei die unterschiedliche Finanzkraft der Kommunen zum Teil ausgeglichen werden. Nachdem die Stadt Alsfeld gegen den Verteilerschlüssel vor dem Staatsgerichtshof erfolgreich geklagt hatte, musste die komplizierte finanzielle Umverteilung zwischen Land und Kommunen neu geregelt werden.

Mit der Neuregelung zahlen nun die Kommunen, die eine überdurchschnittliche Steuerkraft verbuchen, eine Solidaritätsumlage zugunsten ärmerer Kommunen. Lediglich zehn Prozent der insgesamt 447 Städte, Gemeinden und Landkreise in Hessen zählten nach dem neuen Verteilungsschlüssel im Jahr 2016 laut Finanzministerium zu den Verlieren mit weniger finanziellen Mitteln.

Im Jahr 2016 belief sich das Volumen des Kommunalen Finanzausgleich auf 4,4 Milliarden Euro, ein Jahr später stieg die Summe auf knapp 4,6 Milliarden Euro. Nach den Plänen des hessischen Finanzministeriums belaufen sich die Mittel in diesem Jahr auf knapp fünf Milliarden und 2019 auf 5,2 Milliarden Euro.

Die mittelfristige Finanzplanung des Ministeriums sieht für 2020 KFA-Mittel von knapp 5,6 Milliarden und für das Jahr darauf fast 5,8 Milliarden Euro vor. Das Geld stammt aus Einnahmen des Landes - etwa aus Einkommens-, Körperschafts- oder Umsatzsteuer sowie weiteren Beiträgen, die aus dem Landeshaushalt zugeführt werden. (dpa)