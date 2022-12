„Grundimmunität vorhanden“ - Immunologe rechnet 2023 mit endemischer Phase

Von: Lena Eberhardt

Immunologe Timo Ulrichs bewertet die aktuelle Corona-Situation in Deutschland. Er rechnet im neuen Jahr mit dem Erreichen einer endemischen Phase. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Fulda - Seit gut drei Jahren hat das Coronavirus die Welt im Griff. „Mittlerweile sind noch weitere Krisen und Herausforderungen dazugekommen, sodass es mit Blick auf unsere Ressourcen sinnvoll ist, die aktuelle Pandemie-Lage einzuschätzen und einen Ausblick auf das kommende Jahr zu wagen“, befindet Timo Ulrichs. Der Immunologe, Mikrobiologe und Gesundheitswissenschaftler sowie Professor an der Akkon Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin kommt gebürtig aus Fulda.

„Anders als in den vergangenen beiden Pandemie-Wintern haben wir in diesem (bis jetzt) keine Pandemie-Welle, was möglicherweise daran liegt, dass wir bereits eine Sommerwelle hinter uns haben und die Durchseuchung in dieser zusammen mit den Impfungen zu einer gewissen Grundimmunität in der Bevölkerung geführt hat“, vermutet der Naturwissenschaftler.