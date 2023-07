Hessen investiert weiter in klimaneutrale Landesverwaltung

Auf dem Weg zu einer klimaneutralen Landesverwaltung will Hessen mittelfristig 425 Millionen Euro etwa in die energetische Sanierung seiner Gebäude investieren. Das Geld soll bis 2027 zudem in Solaranlagen und den Ausbau der Elektromobilität beim landeseigenen Fuhrpark fließen, wie Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Montag in Wiesbaden ankündigte.

Wiesbaden - Das Land wolle Vorbild sein, um seine Beschäftigten und die gesamte Gesellschaft zum Umwelt- und Klimaschutz zu motivieren. Die Landesregierung hatte sich 2009 zum Ziel gesetzt, dass die Landesverwaltung und der Fuhrpark bis 2030 CO2-neutral sein sollen. dpa