Auf dem Weg ins Krankenhaus: Hessin bringt Baby in Autobahntunnel zur Welt

Von: Jacob von Sass

Eine schwangere Frau aus Hessen ist wegen einsetzender Wehen auf dem Weg ins nächstgelegene Krankenhaus. Ihr Baby kommt schon auf dem Weg zur Welt.

Weinheim – Mit so einer kuriosen und schnellen Geburt hätte die 17-jährige Jennifer Spohn aus Kreidach (Kreis Bergstraße) wohl nicht gerechnet: Als sie vergangenen Montagmorgen (6. März) wach wird und Schmerzen hat, bittet sie ihren Vater, sie auf dem Weg zur Arbeit in das Krankenhaus nach Weinheim zu bringen. Auf der Fahrt dahin setzen allerdings die Presswehen bei der 17-jährigen Hessin ein. Ihr Sohn Jean-Milo kommt während der Autofahrt im Saukopftunnel zur Welt.

Wie Jennifer dem Nachrichtenportal echo-online.de berichtete, wollte sie eigentlich nur sicher gehen, dass alles in Ordnung mit ihrem Kind ist. Mit einer so schnellen Geburt rechnete sie nicht, da der geplante Geburtstermin eigentlich erst auf Ende März angesetzt war und sich auch der Kindsvater zu dem Moment noch auf Montage befand.

Frau aus Hessen bringt Baby in Autobahntunnel zur Welt

Nachdem die Presswehen eingesetzt hatten, erblickte der kleine Jean-Milo innerhalb weniger Minuten das Licht der Welt. Auch ihr Vater, der das Fahrzeug steuerte, konnte es kaum glauben, aber schaffte es noch während der Fahrt nach Weinheim den Rest der Familie zu informieren. Glücklicherweise hatte die 17-Jährige ihre gepackte Tasche für das Krankenhaus mit im Auto, sodass Jennifer ihr Neugeborenes in einen dicken Pullover einwickeln konnte.

Ein wenige Wochen altes Baby ballt seine Hand zu einer Faust. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Da Jennifers Mutter nach dem Anruf des Vaters sofort die Klinik informierte, wurde die frisch gebackene Mutter in Weinheim von Ärzten und Hebammen in Empfang genommen. Mittlerweile ist Jennifer mit Jean-Milo wieder zu Hause bei ihren Eltern und genießt das Leben als Mutter. Kurioser Nebenaspekt der ungeplanten Geburt: Es konnte nicht geklärt werden, in welchem Bundesland Jean-Milo zur Welt kam, da der Saukopftunnel Hessen und Baden-Württemberg miteinander verbindet. Auch die Auswertung von Tunnel-Kameras kam zu keinem Ergebnis. So entschied sich Jennifer dafür, dass Jean-Milo offiziell Weinheimer und damit Baden-Württemberger ist. (Jakob von Sass)

Nicht die erste Geburt auf der Autobahn: Auf der A66 kam es 2021 zu einer großen Sperrung, weil eine Frau aus Bad Soden-Salmünster nahe Hanau ihr Baby im Auto zur Welt brachte.