Feuerwehr rettet Rehe aus dem Rhein - Polizei ermittelt gegen Hundehalterin

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein Hund jagt mehrere Rehe im Gebiet der Mainspitze im Kreis Groß-Gerau. Die Tiere flüchten in den Rhein. Jetzt ermittelt die Polizei.

Mainz/Wiesbaden – Mehrere Rehe sind am Donnerstag (23. Februar) im Rhein im Bereich der Mainspitze (Kreis Groß-Gerau) gesichtet worden, teilt die Polizei mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand seien die Tiere auf der hessischen Seite des Rheins von einem Hund gejagt worden und dann ins Wasser geflüchtet. Mindestens eines der Tiere ist von dem Hund gebissen worden, heißt es.

Ein gerettetes Reh und zwei Einsatzkräfte. © Polizei Rheinland-Pfalz

Mainspitze im Kreis Groß-Gerau: Ermittlungen gegen Hundehalterin

Nach Angaben der Polizei konnten zwei der Tiere von Feuerwehrleuten auf der rheinland-pfälzischen Rheinseite eingefangen werden. Sie seien in Sicherheit gebracht worden. Die Personalien der Hundehalterin seien bekannt, die Ermittlungen in der Sache dauerten an. (cas)

