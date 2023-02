From Limburg to Liverpool: Liefert der Hesse Ikke Hüftgold unseren ESC-Song?

„Eurovision Song Contest“: Ikke Hüftgold will für Deutschland mit Partyschlager antreten

Von: Nadja Austel

Die meisten Stimmen im TikTok-Vorentscheid: Der Limburger Ikke Hüftgold will für Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ in Liverpool antreten.

Limburg – Der neunte und letzte Starter für den deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contest (ESC) steht fest. In einer TikTok-Abstimmung setzte sich der Party-Schlagersänger Ikke Hüftgold aus dem hessischen Limburg gegen die Konkurrenz durch. Sein „Lied mit gutem Text“ schaffte es in den Vorentscheid, wie der NDR am Samstag (4. Februar) mitteilte.

Der Song, den manche mit dem ESC-Beitrag von 1998 von Guildo Horn – „Guildo hat euch lieb“ – vergleichen, erhielt demnach 52 Prozent der Stimmen und damit deutlich mehr als seine fünf Konkurrenten. Der NDR hatte nach viel Kritik am Auswahlverfahren für den deutschen Vorentscheid erstmals eine Abstimmung für einen Startplatz per TikTok-Voting initiiert.

Limburg: Partyschlager-Sänger und Produzent Ikke Hüftgold könnte ESC-Beitrag liefern

Ikke Hüftgold stand zuletzt vor allem durch das von ihm produzierte Schlagerlied „Layla“ in den Schlagzeilen. Nachdem der Malle-Song auf Platz eins der deutschen Charts gelandet war, diskutierte die halbe Republik über Kunstfreiheit und Sexismus. In dem Song wird eine „Puffmama“ besungen, die „wunderschöne Layla“, die „schöner, jünger, geiler“ sei.

Tritt Ikke Hüftgold 2023 für Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ an? Via TikTok kann sich der Mallorca-Sänger vor den NDR-Vorentscheid qualifizieren, doch die Konkurrenz ist nicht ohne. (Fotomontage) © NDR/Marc Bremer & Corinne Cumming/EBU/dpa

Der Partyschlager-Sänger und Produzent aus Hessen nahm es gelassen. „Was verboten wird, wird nur noch interessanter“, erklärte der Mann, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, gegenüber dem HR. Die Diskussion sei das Beste, was „Layla“ hätte passieren können. „‘Layla‘ ist Mainstream“, urteilte der ehemalige Gartenbauunternehmer. Er muss es wissen: Schließlich wurde Hüftgold mit Songs wie „Dicke Titten, Kartoffelsalat“ und „Unten kommt die Gurke rein“ bekannt.

ESC-Beitrag aus Limburg: Hesse Ikke Hüftgold knackt TikTok-Contest

Bei der Wahl über TikTok waren nach Angaben des NDR 912 Videos unter dem Hashtag #UnserLiedFürLiverpool hochgeladen worden. Innerhalb von acht Tagen seien mehr als 121.000 Stimmen abgegeben worden, die meisten davon für Ikke Hüftgold. Der NDR ist federführend für den deutschen ESC-Beitrag zuständig. Sechs Acts schafften es in die Endauswahl.

Am 3. März wird in Köln bei „Unser Lied für Liverpool“ der ESC-Beitrag für Deutschland gewählt. Neben Ikke Hüftgoold tritt dort unter anderem auch die Rockband Lord of the Lost an, die mit ihrem Album „Blood & Glitter“ zu Jahresbeginn auf Platz eins der deutschen Charts eingestiegen war.

From Limburg to Liverpool: Liefert der Hesse Ikke Hüftgold unseren ESC-Song?

Ebenfalls zur Wahl stellt sich das bekannte Popduo Frida Gold – außerdem der Berliner Sänger Will Church, die aus Düsseldorf stammende Patty Gurdy, der aus dem bayerischen Bad Kissingen stammende Sänger Trong, der Berliner Sänger René Miller, die Berlinerin Anica Russo und die Passauer Band Lonely Spring. Deutschland hatte in den vergangenen Jahren immer wieder enttäuschend beim ESC-Finale abgeschnitten. Sänger Malik Harris belegte im vergangenen Jahr den letzten Platz.

Das ESC-Finale findet am 13. Mai in Liverpool statt. Großbritannien ist Gastgeber, obwohl es 2022 in Turin auf dem zweiten Platz hinter der ukrainischen Band Kalush Orchestra gelandet war. Wegen des Ukraine-Krieges wollte die europäische Rundfunkunion EBU, dass das ESC-Finale, anders als normalerweise üblich, nicht im Land des Vorjahressiegers ausgetragen wird. (na/dpa/afp)