Schon der dritte hessische Lotto-Gewinner in diesem Jahr - Mann erhält 2,3 Millionen

Von: Michelle Mantey

Teilen

Ein Mann aus der Wetterau den Jackpot beim Spiel 77 und wird Lotto Millionär. Es scheint, das Jahr 2023 ist ein Glücksjahr für die Hessen.

Wiesbaden - Seit Mittwoch (1. Februar) steht fest: In Hessen gibt es einen weiteren Lotto-Gewinner. Ein Mann aus dem Wetteraukreis knackte beim Spiel 77 den Jackpot und wird damit der dritte Lottomillionär aus Hessen in diesem Jahr. Wie Lotto Hessen berichtet, tippte der Glückspils alle sieben Zahlen (2 - 0 - 8 - 1 - 9 - 0 - 5) richtig. Bundesweit war er der einzige, der bei den Gewinnzahlen richtig lag, daher bekommt er von dem Glückspielbetreiber die volle Gewinnsumme in Höhe von 2.277.777 Euro ausgezahlt.

Der glückliche Wetterauer hat seinen Lottoschein für mehrere Wochen gespielt. Für seine Teilnahme am Spiel 77 hatte er 2,50 Euro eingesetzt. Er ist in diesem Jahr nicht der einzige Hesse, der innerhalb kürzester Zeit um mehrere Millionen reicher wurde. Vor wenigen Tagen gewann eine Frau aus dem Kreis Groß-Gerau den Hauptgewinn in der Lotterie GlücksSpirale und erhielt dafür 2,1 Millionen Euro.

Lotto Spiel 77 © IMAGO / Lobeca

Dritter Hesse gewinnt dieses Jahr Millionen im Lotto

Der erste Lotto-Gewinner in 2023 war ein Mann aus dem Kreis Offenbach. Er tippte sechs Richtige und gewann am 18. Januar den Hauptgewinn der Lotterie 6aus49. Somit wurde auch er durch seinen Gewinn in Höhe von 1,2 Millionen Euro zum Lotto-Millionär. (mm)