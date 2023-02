Faeser tritt als SPD-Spitzenkandidatin bei Landtagswahl in Hessen an

Von: Niklas Hecht

Bundesinnenministerin Nancy Faeser steht als Spitzenkandidatin der SPD für die Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober bereit.

Wiesbaden/Berlin – Bundesinnenministerin Nancy Faeser will Spitzenkandidatin der SPD bei der diesjährigen Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober werden. Das sagte die hessische SPD-Landesvorsitzende in einem am Donnerstag (2. Februar) veröffentlichten Interview dem Spiegel. Bundesinnenministerin will sie weiterhin bleiben.

In den letzten Tagen wurde häufig darüber diskutiert, ob sie im Wahlkampf antreten und gleichzeitig das Amt des Bundesinnenministeriums leiten kann. Sowohl die FDP als auch die CDU äußerten sich gegenüber Faesers Vorhaben kritisch. Doch Faeser erklärt gegenüber dem Spiegel, dass sie keinen klassischen Wahlkampf machen wolle. Sie sei schließlich in Hessen bereits bekannt. Zudem sei gerade nicht die Zeit für einen Wahlkampf, dafür sei der Krieg und die Bedrohungslage in Europa zu groß.

Nancy Faeser hat ihre Kandidatur bei der Hessenwahl angekündigt. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Darum tritt Nancy Feaser tritt als Spitzenkandidatin der SPD Landtagswahl in Hessen an

Nancy Faeser erklärt im Spiegel Interview, dass in ihrer Brust zwei Herzen schlagen. Dennoch ist Hessen ihre Heimat und deshalb fühle sie sich stark in dem Land verwurzelt. Ihre Entscheidung zu kandidieren, stand laut Faeser zum Zeitpunkt ihres Amtsantritts als Innenminister noch nicht fest. Seit 1999 sind die Sozialdemokraten in Hessens Opposition.

Die CDU schickt als Kandidaten für die Landtagswahl Boris Rhein ins Rennen. Auch die Grünen haben ihren Kandidaten bereits bekannt gegeben: Tarek Al-Wazir, der seit 2014 als Wirtschaftsminister in Hessen tätig ist, wird nun im Wahlkampf gegen Faeser antreten. (mm/nhe/dpa)