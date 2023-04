Hessen zur Strafmündigkeit: Nein zum Knast für Minderjährige

Von: Jutta Rippegather

Hessische Landespolitiker lehnen Gesetzesänderungen zur Strafmündigkeit ab. In Wiesbaden verweist man auf die geschlossenen Heime. Diese sichern ihre Qualität freiwillig.

Wiesbaden – Der Reflex war erwartbar: Bei brutalen Straftaten Minderjähriger wird stets nach „law and order“ gerufen. Nach strengeren Gesetzen. Jüngstes Beispiel: Die brutale Messerattacke, bei der die zwölfjährige Luise in Freudenberg ihr Leben verlor. Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) sah sich bemüßigt, in die Debatte über eine mögliche Herabsetzung der Strafmündigkeit einzugreifen: Eine Änderung des Alters sei der falsche Weg. Die Grenze von 14 Jahren habe sich bewährt, sagte Poseck. Unter 14 Jahren stünden Maßnahmen des Familienrechts sowie des Kinder- und Jugendhilferechts zur Verfügung. „Diese können unter Umständen auch Unterbringungen in geschlossenen Einrichtungen einschließen.“

Fälle wie dieser wären äußerst selten, ließen sich aber auch nicht zu 100 Prozent ausschließen. „Verhalten und Reifegrad der unter 14-Jährigen haben sich nach meiner Einschätzung nicht derart verändert, dass eine Änderung der Strafmündigkeitsgrenze erforderlich wäre“, betonte Poseck. Ähnlich äußerte sich Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU).

Die zwölfjährige Luise wurde am 11. März 2023 mit zahlreichen Messerstichen getötet – von zwei etwa gleichaltrigen Mädchen. © Christoph Reichwein/dpa

Hessische Politik lehnt Herabsetzung der Strafmündigkeit ab

Kinder vor Vollendung des 14. Lebensjahres sind in Deutschland schuldunfähig. Sie dürfen nicht bestraft werden. Möglich sind „freiheitsentziehende Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen“. Die bedürfen der Genehmigung des Familiengerichts. „Die Unterbringung ist zulässig, solange sie zum Wohl des Kindes, insbesondere zur Abwendung einer erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung, erforderlich ist und der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch andere öffentliche Hilfen, begegnet werden kann“ (Paragraf 1631b BGB).

Auf der gesetzlichen Basis arbeiten die 14 Jugendhilfeeinrichtungen, deren Leitungskräfte sich vor Jahren im Arbeitskreis GU14plus zusammengeschlossen haben. Darunter das Jugendhilfezentrum Don Bosco Sannerz. Die Heime wenden das Prinzip der „individuellen Geschlossenheit“ an. Freiheitsentzug definieren sie nicht als Strafe, sondern als „spezifische Form der Jugendhilfe“. Rechtzeitig eingesetzt könne sie Entwicklungschancen offenhalten, krisenhafte Lebenssituationen auffangen. Weiter heißt es zum Selbstverständnis des Arbeitskreises: „Wir sind uns bewusst, dass wir uns in einem besonderen Machtverhältnis bewegen. Wir gestalten daher unsere Arbeit transparent und ermöglichen interne und externe Kontrolle.“

Wie fast überall gibt es auch in der Jugendpflege schwarze Schafe. Die 14 Heime setzen sich davon ab, haben sich freiwillig zu Mindeststandards verpflichtet. Kernpunkt ist eine interne Qualitätssicherung durch regelmäßige gegenseitige kollegiale Auditierung. Anhand eines Controllingbogens wird überprüft, ob die gemeinsam entwickelten fachlichen Standards eingehalten werden. Beschwerden und Partizipation sind in den Einrichtungen ausdrücklich erwünscht, um die Rechte und den Schutz der Kinder zu sichern, heißt es auf der Homepage. „Sie werden als Ressource angesehen, um die Qualität der Einrichtung stetig zu verbessern.“ (Jutta Rippegarther)