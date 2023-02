Hessen sagt nach Erdbebenkatastrophe umfangreiche Hilfe zu

Zwei Männer in Warnwesten gehen an einem zerstörten Haus vorbei. © Boris Roessler/dpa

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat den Menschen nach der Erdbebenkatastrophe in der Südosttürkei umfangreiche Unterstützung aus Hessen zugesagt. Die Folgen des Erdbebens seien unermesslich und die Zahl der Toten unvorstellbar hoch, sagte der Regierungschef am Dienstag im hessischen Landtag in Wiesbaden. Hessen trauere und fühle mit den betroffenen Menschen.

Wiesbaden - Das Bundesland habe eine ganz besondere Beziehung zur Türkei. Die Menschen, die aus der Türkei hierher gekommen seien, hätten Hessen enorm bereichert sowie in vielerlei Hinsicht und gerade auch kulturell geprägt. „Unser Land wäre ohne türkische Zuwanderer nicht vorstellbar und in jeder Hinsicht ärmer“, betonte der Ministerpräsident.

„Hessen steht in dieser Zeit an der Seite der Türkei und wir werden in dieser schwierigen Lage mit allem helfen und unterstützen, was möglich ist, damit die Menschen in ihrer Heimat bleiben können.“ In den betroffenen Gebieten würden nun vor allem Hilfsgüter zur Unterbringung, Betreuung und medizinischen Versorgung der Menschen vor Ort benötigt.

Hessen unterstütze dabei ganz konkret mit Zelten, Zeltheizungen, Feldbetten und Schlafsäcken in einem Gesamtwert von einer Dreiviertelmillion Euro aus dem Bestand des hessischen Katastrophenschutzes, berichtete der Regierungschef. Diese Hilfsgüter seien bereits auf den Weg gebracht worden. Darüber hinaus bereite Hessen ein Hilfeleistungsangebot von Medikamenten, Medizingeräten und Verbrauchsartikeln vor.

Die Zahl der bestätigten Toten nach der Erdbebenkatastrophe lag bis zum Dienstagmorgen in der Türkei und Syrien bei mehr als 37 500, mehr als 80.000 Menschen wurden verletzt. Tausende werden weiter vermisst. dpa