Skoda streift Fahrrad beim Überholen – die Folgen sind fatal

Beim Überholen in Bad Orb berührt ein Skoda eine Radfahrerin. Sie kommt ins Straucheln, die Folgen sind fatal.

Bad Orb - Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Austraße in Bad Orb muss eine 80 Jahre alte Radfahrerin schwerverletzt in eine Klinik eingeliefert werden. Zuvor befuhr sie vor einem Skoda die Austraße in Richtung Bahnhof, berichtet die Polizei.

Als die 46 Jahre alte Skodafahrerin aus Bad Orb die Radfahrerin in Höhe des Busbahnhofs überholen wollte, kam es zur Berührung zwischen beiden Verkehrsteilnehmern.

Schwerer Unfall in Bad Orb: Frau verletzt

Die Radfahrerin, ebenfalls aus Bad Orb, kam zu Fall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Polizeistation Bad Orb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06052/91480. (chw)

