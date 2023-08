Parkausweis kopiert: Hessischer SPD-Abgeordneter muss 12.800 Euro Strafe zahlen

Von: Hanning Voigts

Teilen

Marius Weiß muss 12 800 Euro Geldstrafe zahlen, gilt aber nicht als vorbestraft. Foto: Michael Schick © Michael Schick

Der hessische SPD-Landtagsabgeordnete Marius Weiß erhält wegen Urkundenfälschung einen Strafbefehl. Ihm wurde vorgeworfen, seinen Parkausweis kopiert zu haben.

Wiesbaden – Der hessische SPD-Abgeordnete Marius Weiß wird wegen Urkundenfälschung bestraft. Wie das Amtsgericht Wiesbaden der Frankfurter Rundschau bestätigte, hat das Gericht in der vergangenen Woche einen Strafbefehl über 80 Tagessätze zu jeweils 160 Euro gegen Weiß verhängt. Insgesamt muss der Politiker, der auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag ist, somit eine Geldstrafe von 12 800 Euro bezahlen. Als vorbestraft gilt er damit aber nicht, weil seine Strafe unterhalb von 90 Tagessätzen bleibt.

Zuvor hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ bereits über den Strafbefehl berichtet. Auf Anfrage sagte Weiß der FR, er habe von der Gerichtsentscheidung erst aus der Zeitung erfahren. Weder ihm noch seinem Anwalt liege der Strafbefehl bisher vor. Er habe allerdings bereits vor Wochen öffentlich mitgeteilt, eine Entscheidung des Gerichts „ohne Wenn und Aber“ akzeptieren zu wollen, sagte Weiß. Daran habe sich nichts geändert.

Vorwurf Urkundenfälschung: Die Kopie soll Marius Weiß seiner Frau überlassen haben

Bei den Ermittlungen gegen Weiß, die im März bekannt geworden waren, geht es um einen Parkschein für die Tiefgarage des hessischen Landtages. Alle Abgeordneten erhalten einen speziellen Parkausweis, mit dem sie jederzeit ins Parkhaus des Landesparlaments in Wiesbaden fahren dürfen. Andere Menschen, die im Landtag arbeiten, bekommen einen schlechteren Parkschein, der nicht an Sitzungstagen gilt, wenn im Landtag besonders viel Betrieb ist. An diesen Tagen müssen sie in einem öffentlichen Parkhaus parken, von dem aus man in wenigen Minuten zum Landtag laufen kann.

Landtagswahl in Hessen Am 8. Oktober wählt Hessen einen neuen Landtag. Die Frankfurter Rundschau bündelt ihre umfangreiche Berichterstattung in ihrem Onlinedossier zur Hessenwahl. Die FR führt Interviews mit den Spitzenkandidat:innen. Eine Podiumsdiskussion am Donnerstag, 7. September, hilft, die Positionen der Parteien zu vergleichen. Schließlich bringen wir Themenchecks zu zentralen Fragen der Hessenwahl.

Weiß soll seiner Frau, die für die SPD-Fraktion arbeitet, seinen Parkausweis kopiert haben. Deshalb wurde wegen Urkundenfälschung gegen ihn ermittelt. Der SPD-Politiker, der selbst Jurist ist, hatte bereits im Juni öffentlich eingeräumt, „als Mensch“ einen Fehler gemacht zu haben, den er zutiefst bedauere.

Hessen: SPD-Abgeordneter Marius Weiß war als Ausschussvorsitzender zurückgetreten

Er sei den hohen Maßstäben, die an Landtagsabgeordnete gestellt würden, nicht gerecht geworden, hatte Weiß dazu gesagt. In der Folge war er auch vom Vorsitz des Untersuchungsausschusses zum rassistischen Anschlag in Hanau zurückgetreten.

Ansonsten ist die ganze Affäre ohne große politische Folgen für Weiß geblieben: Beim SPD-Landesparteitag Mitte Juni in Hanau wurde er von seinen Genoss:innen auf den aussichtsreichen Platz 14 der Landesliste gewählt. Bei der Landtagswahl 2018 hatte er noch auf Platz 11 kandidiert. Bereits vor dem Parteitag hatte Kaweh Mansoori, Bezirksvorsitzender der SPD Hessen-Süd, Weiß demonstrativ den Rücken gestärkt. Dieser habe zwar einen Fehler gemacht, werde aber eine Chance bekommen, verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen.

Der Strafbefehl gegen Marius Weiß dürfte rechtskräftig werden

Durch einen Strafbefehl können wie im Fall von Marius Weiß juristisch weniger schwerwiegende Delikte ohne mündliche Gerichtsverhandlung und die Befragung von Zeug:innen geahndet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft stellen Gerichte derartige Befehle aus. Sofern der oder die Verurteilte keinen Einspruch einlegt, wird der Strafbefehl rechtskräftig und gilt dann als Urteil. Falls Einspruch eingelegt wird, kommt es zu einer normalen Hauptverhandlung bei Gericht. (Hanning Voigts)