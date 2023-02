Hessen-SPD berät über Landtagswahlprogramm

Die hessische SPD berät an diesem Samstag (9.00 Uhr) in Friedewald über das Programm für die Landtagswahl im Herbst. Dabei soll es in der nicht öffentlichen Sitzung unter anderem um die Themen Arbeitsmarkt und Gesundheitsversorgung gehen. Es ist der Abschluss des sogenannten Hessengipfels der Sozialdemokraten in dem osthessichen Ort. Am Vortag hatten die Parteigremien dort Bundesinnenministerin und Landesparteichefin Nancy Faeser einstimmig zu ihrer Spitzenkandidatin für die Wahl im Oktober nominiert.

