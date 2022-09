Hessische Traditionsbäckerei schließt nach 39 Jahren

Die Bäckerei Hisserich im Kreis Fulda schließt nach 39 Jahren. © Soeren Stache/dpa/Symbolbild

Fast 40 Jahre lang gibt es nun schon die Bäckerei Hisserich im Kreis Fulda (Hessen). Am 1. Oktober ist der Traditionsbetrieb Geschichte. Hier erfahren Sie die Gründe:

Bad Salzschlirf - Nach 39 Jahren, drei Monaten und einem Tag schließt am 1. Oktober die Bäckerei Hisserich von Andrea (65) und Georg (68) Hisserich in Bad Salzschlirf (Kreis Fulda). Mit diesem Schritt endet eine lange Tradition in der Familie Hisserich. Bereits Vater, Großvater und Urgroßvater von Georg Hisserich waren selbstständige Bäcker.

fuldaerzeitung.de hat mit der Familie Hisserich über die Gründe für die Schließung der Traditionsbäckerei gesprochen.

Zumindest eine positive Nachricht gibt es für die Kunden der Bäckerei in Bad Salzschlirf. Die Bäckerei-Kette Pappert übernimmt den Betrieb. Anfang Dezember plane Pappert den Standort wieder zu eröffnen.