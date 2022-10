TV-Stars singen für Klara: Benefizaktion zugunsten Gotthardser Familie

Teilen

Anna und Norman Kirchner mit ihren Töchtern Ida und Klara. © privat

Klara Kirchner ist mit einem sehr seltenen Gendefekt auf die Welt gekommen: CAMK2B. Nur sehr wenige Menschen weltweit sind von der Krankheit betroffen. Sie geht mit Muskelschwäche, Intelligenzminderung und schlechter bis keiner Sprache einher.

Gotthards - Hinzu kommt, dass Klara mit einem Wasserkopf und beidseitigen Spitzfüßen auf die Welt kam. Ob und wie gut sie eines Tages laufen kann, ist aktuell ungewiss. Deshalb wird sie ein Leben lang auf die Hilfe ihrer Familie angewiesen sein. Um Klara mehr Teilhabe und später mehr Chancen auf eine größere Selbstständigkeit zu ermöglichen, benötigt die Familie aus dem Nüsttaler Ortsteil Gotthards (Hessen) dringend einen Lift. Um die Summe von 80.000 Euro für den Lift stemmen zu können, findet am 10. Dezember in Hofaschenbach ein Benefizkonzert zugunsten von Klara statt, berichtet fuldaerzeitung.de.

Hessen: TV-Stars singen für Klara - Benefizaktion zugunsten Gotthardser Familie

„Als wir im Sommer die Diagnose der Krankheit bekommen haben, war das erst einmal ein Schock für uns“, blicken Anna und Norman Kirchner zurück auf die schwere Zeit. Bis die Diagnose feststand, ist mehr als ein Jahr vergangen. „Unser zurückliegendes Jahr war ein einziger Ärzte-Marathon“, so Anna Kirchner. Hinzu kamen die wöchentlichen Physiotherapie-Stunden, in denen Klara gefordert und gefördert wird. Die Familie möchte alles versuchen, damit Klara später einmal so selbstständig wie möglich leben kann. (Lesen Sie hier: Inklusion statt Isolation: Bürgerstiftung Antonius feiert 120-jähriges Jubiläum)

„Dafür sind wir vor allem auf einen Lift angewiesen“, sagt Anna Kirchner. „Schon heute fällt es mir schwer, Klara den ganzen Tag in der Wohnung umherzutragen und von einem ins andere Stockwerk zu bringen. Außerdem bedeutet der Lift für Klara später noch ein Stück mehr Selbstständigkeit. Ohne unsere Hilfe würde sie sonst vermutlich die Wohnung nicht alleine verlassen können.“ Anna Kirchner hat selbst seit ihrer Kindheit Probleme mit ihrem Rücken. Als Jugendliche trug sie lange Zeit ein Korsett. „Das Tragen über die verschiedenen Etagen ist eine große Belastung. Da ich Klara noch viele Jahre pflegen möchte, ist es sehr wichtig, dass wir einen Lift bekommen“, sagt sie.



Das Konzert Das Benefizkonzert „Hoch hinaus: Gemeinsam für Klara“ findet am Samstag, 10. Dezember, um 18 Uhr im Bürgerhaus Hof-aschenbach statt. Einlass ist ab 16.30 Uhr. An dem Abend wirken folgende Musiker mit: Die Ladiner, RhönRebellen, Fabio Gandolfo – der singende Pizzabäcker, Die alte Schachtel aus der Rhön (Elvira Klüber), Viviana Grisafi (Zweitplatzierte von Deutschland sucht den Superstar 2015), Matteo Colella (The Voice Kids), Bobby Bobsen (The Voice of Germany), Sara Sondergeld, Rhön-Rock’n’Roller und weitere. Karten gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen: www.hess-heimatladen.de, Sparkasse Tann, Avia Tankstelle Morles, Mein Markt (Schwarzbach), Dorfladen Hofbieber, Norman Kirchner (Tel.: 0160 97022592). Die Kartenrückgabe ist nicht möglich. Bei Absage wird das Konzert verlegt.

Da Klara eine Rundumbetreuung benötigt, kümmert sich Mutter Anna komplett um die Einjährige. Dass sie in naher Zukunft zurück zu ihrer Arbeit kehrt, ist derzeit nicht absehbar. „Damit gehen natürlich finanzielle Sorgen einher. 80.000 Euro für einen Lift haben uns erst einmal die Luft zum Atmen geraubt“, erklären Anna und Norman Kirchner. Rund 12.000 Euro wird die Familie vom Landkreis Fulda und der Krankenkasse für den Lift bekommen. Fast 70.000 Euro müssen noch aufgebracht werden.

Gemeinsam mit den Kleinen Helden e.V. hat die Familie deshalb eine Spendenaktion ins Leben gerufen. „Alleine können wir diese Summe leider nicht stemmen. Wir sind auf die Hilfe und Unterstützung von anderen angewiesen“, so die Eltern. Um so viele Spenden wie möglich zu sammeln, veranstaltet die Familie gemeinsam mit Andreas Heß am 10. Dezember ein Benefizkonzert in Hofaschenbach. „Es wird einige Highlights an dem Abend geben“, verspricht Heß.

Wer spenden möchte oder den Verlauf der Aktion verfolgen möchte, kann dies auf der Homepage des Vereins Kleine Helden tun unter kleinehelden-hospiz.de.