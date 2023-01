Fatale Verfolgungsjagd in Hessen: Mehrere Polizisten verletzt

Von: Sophia Lother

Eine Verfolgungsjagd in Wiesbaden gipfelte in einem Unfall. © 5vision.media

Unfall auf der B455: Nach einer Verfolgungsjagd kollidiert ein Autofahrer mit der Polizei und einem Linienbus.

Wiesbaden – Im Wiesbadener Ortsbezirk Mainz-Kastel hat am Samstagnacht (21. Januar) eine spektakuläre Verfolgungsjagd begonnen, die erst auf der B455 endete. Vier Polizeibeamte verletzten sich.

Doch was war passiert? Laut Angaben der Polizei sollte ein 33-jähriger Autofahrer auf der Boelckestraße gegen 23 Uhr kontrolliert werden. Doch anstatt anzuhalten, gab der Opel-Fahrer Gas und floh über die Bundesstraße 455 in Richtung der Wiesbadener Innenstadt. Die Polizei nahm mit mehreren Fahrzeugen die Verfolgung auf.

Spektakuläre Verfolgungsjagd in Wiesbaden - Mehrere Menschen verletzt

Die Flucht des Mannes aus Bischofsheim endete schließlich in einem Unfall. Auf der Bierstadter Höhe in Richtung Wiesbaden-Bierstadt verlor der Mann die Kontrolle über den schwarzen Opel. Er krachte in mehrere Polizeiautos und auch ein Bus wurde beschädigt. Bei dem Zusammenstoß wurden vier Polizisten verletzt. Sie mussten in Wiesbadener Krankenhäusern behandelt werden.

Der 33-jährige Mann blieb unverletzt. Nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei war der Autofahrer alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. In dem verunfallten Opel konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Es entstand Sachschaden von mindestens 60.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem Wiesbadener Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 0611 345-0 zu melden. (slo)

