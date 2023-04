Hessen verlost 1800 Interrail-Tickets

Teilen

Jugendliche gehen mit Rucksäcken und aufgeschnallten Schlafmatten durch eine Innenstadt. © Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Die hessische Landesregierung verlost wieder Interrail-Tickets. Die Aktion richtet sich an junge Hessinnen und Hessen zwischen 18 und 23 Jahren. Sie können sich bis 18. Juni auf der Webseite www.hessenrail.de bewerben. Für die 1800 HessenRail-Tickets gibt das Land Hessen nach eigenen Angaben insgesamt 475.200 Euro aus.

Frankfurt/Main - Im letzten Jahr hatten sich über 5200 junge Menschen an der Verlosung beteiligt. „Das Programm möchte junge Menschen dazu ermuntern, Europa auf eigene Faust zu erkunden“, sagte Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) zum Auftakt der Verlosung am Mittwoch am Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens. Es gehe aber um mehr als nur Reisespaß: „Wir wollen Lust auf Europa machen.“ Das Programm solle dazu beitragen, „dass eine Generation begeisterter Europäer heranwächst“. dpa