Neue Analyse für Hessen: So stark wächst die Bevölkerung bis zum Jahr 2070

Einwohnerstatistik

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jacob von Sass schließen

Weitere schließen

Das Hessische Statistische Landesamt veröffentlicht seine Bevölkerungsprognose bis 2070. Insgesamt nimmt die Population zu. Es gibt aber auch Ausnahmen.

Hessen – Ein trockenes Thema mit spannenden Ergebnissen: Das Hessische Statistische Landesamt brachte jetzt seine Bevölkerungsprognose für Hessen bis zum Jahr 2070 heraus. Als Grundlage für die Statistik dient eine Volkszählung aus dem Jahr 2021. Alle Prognosen und Annahmen wurden von Experten getroffen und berufen sich auf aktuelle und vergangene Entwicklungen.

Doch wie ist es denn nun in der Zukunft um Hessen gestellt? Es wird davon ausgegangen, dass momentan rund 6,29 Millionen Menschen in unserem Bundesland leben. Das Statistische Landesamt prognostiziert, dass im Jahr 2037, mit 6,49 Millionen Einwohnern der Höhepunkt erreicht ist. In Zukunft werde es wieder etwas abflachen, sodass im Jahr 2050 um die 6,45 Millionen und im Jahr 2070 sogar nur noch 6,4 Millionen Menschen in Hessen wohnen werden. Das bedeutet im Vergleich zu heute natürlich trotzdem ein deutliches Plus.

+ Bis zum Jahr 2070 nimmt die Bevölkerung in Hessen zu. (Symbolfoto) © picture alliance / Jens Kalaene (Symbolbild)

Bevölkerung in Hessen wächst: Besonders Frankfurt betroffen

Diese Entwicklung ist allerdings nicht auf das ganze Bundesland übertragbar. Wenn der Regierungsbezirk Kassel genauer unter die Lupe genommen wird, fällt auf, dass hier die Zahlen bis 2050 um 1,3 Prozent zurückgehen. Das heißt, dass die Einwohnerzahl von 1,22 Millionen im Jahr 2021 auf 1,2 Millionen sinkt. Im Gegensatz dazu steigt in der Stadt Frankfurt bis 2050 die Bevölkerungszahl um 8,7 Prozent. Was einen Sprung von rund 760.000 auf 825.000 bedeutet.

Auch in der Nachbarstadt Offenbach wächst die Zahl der Einwohner von 2021 auf 2050 um 0,2 Prozent. Das ist zwar deutlich weniger als in Frankfurt, doch sind beide Städte ein wichtiger Motor für komplette Entwicklung in ganz Südhessen. In Nordhessen sieht es da ein bisschen anders aus. Nicht Kassel ist hier der entscheidende Faktor, sonders der Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Hier wächst die Einwohnerzahl um 3,2 Prozent.

Lebenserwartung der Bevölkerung in Hessen nimmt bis 2070 deutlich zu

Außerdem interessant zu erwähnen ist, dass die Lebenserwartung in ganz Hessen bis 2070 deutlich zunimmt. Liegt sie bei Frauen momentan bei 83,6 Jahren, so liegt sie in Zukunft bei 88,3 Jahren. Bei den Männern steigt sie von 79,5 auf 85 Jahre an. (Jakob von Sass)

Hier ist es in Hessen besonders gefährlich: Die aktuelle Unfallstatistik.

Rubriklistenbild: © picture alliance / Jens Kalaene (Symbolbild)