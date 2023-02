Winterrückkehr am Wochenende: Schneeschauer sorgen in Hessen für Glatteis und Frost

Von: Niklas Hecht

In Hessen kann es am Freitag (24. Februar) glatt werden. Der Deutsche Wetterdienst gibt eine Warnung heraus.

Frankfurt - Es wird wieder kälter in Hessen. Schon ab Freitagmittag (24. Februar) kann es oberhalb von 400 Metern laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zu Schneefällen und Schneeschauern kommen. Der DWD hat für weite Teile Hessens deshalb eine amtliche Glatteis- und Frost-Warnung herausgegeben. „Es besteht Rutschgefahr“, schreibt der Wetterdienst auf seiner Internetseite und empfiehlt, das Verhalten im Straßenverkehr dementsprechend anzupassen. Für alle Kreise gilt jedoch nur die Warnstufe 1, die Glättegefahr ist also gering.

Die Wetter-Warnung für Hessen gilt am Freitag zunächst bis 22 Uhr. Sollte sich nicht abzeichnen, dass sich die Wetterlage wieder beruhigt, könnte die Warnung allerdings auch verlängert werden.

Derzeit sind folgende Kreise in Hessen von Glatteis und Frost betroffen:

Kreis Gießen

Kreis Fulda

Vogelsbergkreis

Kreis Marburg-Biedenkopf

Lahn-Dill-Kreis

Kreis Limburg-Weilburg

Main-Kinzig-Kreis

Wetteraukreis

Rheingau-Taunus-Kreis

Hochtaunuskreis

Schwalm-Eder-Kreis

Werra-Meißner-Kreis

Kreis Hersfeld-Rotenburg

Kreis Waldeck-Frankenberg

Kreis und Stadt Kassel

Mit Schnee bedeckt ist ein Nadelbaum an einer Verbindungsstraße an der Landesgrenze zwischen Hessen und Niedersachsen. © Swen Pförtner/dpa

Wetter in Hessen: DWD warnt vor Glätte

Die Temperaturen erreichen in Hessen am Freitag bei fünf Grad ihren Höhepunkt. In der Nacht sinken die Temperaturen im Bergland auf minus drei Grad. Oberhalb von rund 600 Metern kann es am Freitag ein bis drei Zentimeter Neuschnee geben.

In der Nacht zum Samstag sind in Hessen weitere Schneeschauer möglich. Dabei fällt teils bis in tiefe Lagen Schneeregen oder Schnee. In tiefen Lagen sieht der DWD aber nur geringe Glättegefahr durch Schneematsch oder überfrierende Nässe. (nhe/dpa)

