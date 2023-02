Hessengipfel der SPD dreht sich um Faesers Spitzenkandidatur

Bundesministerin des Innern und Heimat Nancy Faeser. © Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Nach der Ankündigung von Bundesinnenministerin Nancy Faser, als SPD-Spitzenkandidatin bei der hessischen Landtagswahl anzutreten, trifft sich die Landes-SPD am Freitag zu einem Hessengipfel im osthessischen Friedewald. Für den frühen Abend (17.30 Uhr) ist ein öffentliches Statement angekündigt. Ursprünglich war geplant gewesen, die wichtige Personalentscheidung für die Wahl am 8.

Friedewald - Oktober beim Hessengipfel zu verkünden.

Faeser hatte ihre Spitzenkandidatur jedoch bereits am Donnerstag angekündigt. „Ja, ich kandidiere“, schrieb sie ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Ministerium in einem Brief. Sie hatte auch erklärt, ihr Amt als Bundesinnenministerin vorerst behalten zu wollen.

Als Gäste beim Hessengipfel werden am Freitag auch die Ministerpräsidentinnen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland, Malu Dreyer und Anke Rehlinger (beide SPD), erwartet. In Hessen soll am 8. Oktober über einen neuen Landtag abgestimmt werden. dpa