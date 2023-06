„Hessenpass mobil“ gestartet: Deutschlandticket für 31 Euro - Das müssen Sie jetzt wissen

Von: Robin Kunze

Teilen

Menschen mit geringem Einkommen in Hessen profitieren jetzt vom „Hessenpass mobil“. Mit diesem kostet das Deutschlandticket monatlich nur noch 31 Euro.

Frankfurt - Das Deutschlandticket ermöglicht seit 1. Mai die Nutzung des ÖPNV in ganz Deutschland zum monatlichen Preis von 49 Euro. „Das Ticket ist schon jetzt günstig. Trotzdem sind 49 Euro im Monat für einige Menschen viel Geld“, heißt es auf der Internetseite des hessischen Wirtschaftsministeriums. Um auch Menschen aus Hessen mit geringem Einkommen den Erwerb des Tickets zu ermöglichen, wurde der „Hessenpass mobil“ entworfen.

Über den „Hessenpass mobil“ sinkt der Monatspreis des Deutschlandtickets auf 31 Euro. „Es wird für viele Menschen und Familien in Hessen eine Chance sein, bezahlbar den Öffentlichen Nahverkehr zu nutzen und damit ein wesentlicher weiterer Schritt zu gesellschaftlicher Teilhabe und zur Armutsbekämpfung sein“, erklärte Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir bei der Vorstellung des Angebotes. Seit heute (Freitag, 30. Juni) ist das vergünstigte Deutschlandticket im Vorverkauf bei den Verkaufsstellen der Verkehrsverbünde erhältlich. Gültig ist es ab dem 1. August.

Vergünstigtes Deutschlandticket: Berechtigte bekommen den „Hessenpass mobil“ automatisch per Post

Seit dem 1. Mai gibt es das Deutschlandticket für 49 Euro. Mit dem „Hessenpass mobil“ zahlen Geringverdiener dafür nur noch 31 Euro. © Sebastian Gollnow / dpa

Den „Hessenpass mobil“ erhalten alle, die in Hessen wohnen und Asylbewerber sind, oder Bürgergeld, Wohngeld oder Sozialhilfe bekommen. Berechtigten soll der „Hessenpass mobil“ automatisch vom örtlich zuständigen Amt zugeschickt werden. Dieser könne dann beim Kauf des vergünstigten Deutschland-Tickets an der Verkaufsstelle vorgelegt werden. Sollte die Berechtigung bis Juli noch nicht eingegangen sein, solle man sich an das jeweilige für die Sozialleistung zuständige Amt wenden, heißt es von Seiten des hessischen Wirtschaftsministeriums.

Für die Finanzierung des mit dem „Hessenpass mobil“ vergünstigten Deutschlandticket hat das Land Hessen zusätzliche Mittel von 12 Millionen Euro für das Jahr 2023 und 15 Millionen Euro für 2024 in den Haushalt eingestellt. Bereits im Vorfeld fiel das erste Zwischenfazit zum Deutschlandticket beim RMV positiv aus. In einigen Kommunen soll es zudem zusätzliche Vergünstigungen geben. Es bleibt abzuwarten, ob solche Angebote die Nachfrage am Deutschlandticket weiter steigen lässt. (rk)