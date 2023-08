Hessens Böden fast zur Hälfte versiegelt - Überschwemmungen und Hitze drohen

Von: Christoph Sahler, Niklas Hecht

Eine aktuelle Studie zeigt: Die Böden in Hessen sind fast zur Hälfte versiegelt. Bei zunehmender Hitze und Starkregen sind das keine guten Nachrichten.

Frankfurt - Die Temperaturen in Hessen steigen. Nach dem regnerischen Wetter der vergangenen Wochen steigt das Thermometer in der Mitte Deutschlands in den kommenden Tagen vielerorts wieder über die 30-Grad-Marke. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) empfiehlt: Viel Wasser trinken und in kühlen Innenräumen aufhalten. Eine weitere Empfehlung könnte lauten: Entsiegelt die Böden! Denn dort, wo Betonwüste und Asphalt herrschen, heizen sich die Temperaturen noch weiter auf, als ohnehin schon. Auf Parkplätzen, Straßen und Wohnsiedlungen staut sich die Hitze. Der Unterschied in der Lufttemperatur zwischen Stadt und Land kann so an heißen Tagen bis zu zehn Grad betragen, teilt der Wetterdienst mit.

Neben der Temperatur spielt die Bodenversiegelung auch bei Niederschlag eine wichtige Rolle: Bei Starkregen kann das Wasser nicht in den Boden abfließen, Kanalisationen sind schnell mit der großen Menge an Niederschlag überfordert. So kann es lokal zu Überflutungen kommen - und somit auch Menschen und deren Hab und Gut in Gefahr bringen.

All das sind keine guten Nachrichten für Hessen. In einer aktuellen Studie des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV) nimmt das Bundesland mit einer durchschnittlichen Versiegelung von 48 Prozent bundesweit Platz drei ein. Mehr versiegelte Fläche weisen nur Baden-Württemberg (50 Prozent) und Bremen (49 Prozent) auf. Den am wenigsten versiegelten Boden gibt es nach Angaben der Versicherer in Brandenburg (36 Prozent). Die durchschnittliche Versiegelung in Deutschland beträgt laut Studie 44 Prozent.

Bodenversiegelung in Hessen: fünf hessische Städte in Top 20

Die schlechte Platzierung Hessens spiegelt sich auch in dem „Top“-20-Städteranking der Untersuchung wider. Gleich fünf hessische Städte listet der GDV hier auf. Bundesweit auf Platz drei liegt Rüsselsheim. Knapp 65 Prozent des Bodens in der Industriestadt am Main ist versiegelt. Auf den Plätzen 9, 17, 18 und 19 folgen Hanau (60), Offenbach (58), Darmstadt (57,8) und Frankfurt (57). Ein großer Treiber der Bodenversiegelung sind offenkundig Industriestandorte. Die Spitzenplätze im Städteranking vor Rüsselsheim nehmen Ludwigshafen (67 Prozent) und Mannheim (66) ein. „Alle drei Städte haben eine hohe Versiegelungsrate, da große Industrieflächen der chemischen Industrie oder Automobilindustrie innerhalb der Siedlungsgrenzen liegen“, erklärt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

Ludwigshafen ist der Hauptsitz des Chemieriesen BASF. Der Industriepark nimmt in der Stadt am Rhein eine Fläche von rund zehn Quadratkilometern ein und ist laut Firmenangaben das größte zusammenhängende Chemieareal der Welt. Entsprechend „begrenzt“ sei die Möglichkeit zur Entsiegelung, teilte die Stadt auf Anfrage der Recherchegruppe Correctiv mit. Die Versiegelung sei in der Industriezone notwendig, damit die Schadstoffe der Produkte nicht ins Grundwasser gelangten.

Versicherer fürchten hohe Kosten bei Schäden durch Starkregen

Wie wenig vorbereitet die Kommunen auf Hitze und Starkregen bislang sind, zeigt eine kürzlich veröffentliche gemeinsame Recherche von Correctiv, BR, WDR und NDR Quarks. Demnach hätten nur ein Viertel der 329 Landkreise und kreisfreien Städte ein Schutzkonzept für die Klimakrise, weitere 22 Prozent planten eines. Dabei gab ein Großteil der befragten Kommunen an, in Zukunft mehr extreme Wetterereignisse wie Starkregen und Hitze zu rechnen.

GDV-Geschäftsführer Asmussen rät: „Kommunen sollten die Starkregengefahr in ihrer Stadt- und Landschaftsplanung stärker berücksichtigen. Auch die Entsiegelung von Flächen muss auf die Tagesordnung.“ Versiegelte Flächen verhinderten das Versickern des Regenwassers. Dies könne bei extremen Regenfällen zu Überschwemmungen mit erheblichen Schäden führen. Erst vor wenigen Tagen war der Südbahnhof in Frankfurt während eines schweren Unwetters vollgelaufen. Das Wasser drang sturzbachartig durch kaputte Türen und Fenster und flutete den Bahnhof.

Warum die Versicherer eine solche Studie veröffentlichen, ist offenkundig: Sie fürchten hohe Kosten bei Schäden durch Starkregen.

Stadt Frankfurt verbietet Schottergärten

Einen Schritt in Richtung Klimaanpassung machte kürzlich die Stadt Frankfurt. Eine neue Satzung verbietet in Zukunft das Errichten sogenannter Schottergärten. Mit der neuen Satzung solle eine „angemessene und ausreichende Begrünung und Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen und baulicher Anlagen im Stadtgebiet sichergestellt werden“, hieß es. Dies trage zur lokalen Klimaverbesserung und zur Biodiversität bei, insbesondere in den dicht bebauten Stadtteilen. Nach der Freiraumsatzung müssen Höfe und Teile der Fassade sowie hierfür geeignete Dachflächen mit Pflanzen begrünt werden. Versiegelungen sollen vermieden werden und Bereiche mit Schatten entstehen.

„Wie stark sich die Stadt aufheizen kann, haben wir in den drei zurückliegenden Dürresommern erlebt und wir waren froh über jede grüne Insel, jeden begrünten Vorgarten oder beschattete Hauswand. Die Freiraum- und Gestaltungssatzung hilft uns nun, unsere Stadt klimaresistent zu gestalten“, sagte Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen. (nhe/csa)