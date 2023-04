Hessens Datenschutzbeauftragter stellt Bericht für 2022 vor

Alexander Roßnagel spricht im Plenarsaal des hessischen Landtags. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Der hessische Datenschutzbeauftragte Alexander Roßnagel stellt an diesem Dienstag (10.00 Uhr) in Wiesbaden seinen Jahresbericht 2022 vor. Bei der Präsentation des vorherigen Tätigkeitsberichts für das Jahr 2021 hatte der Juraprofessor einst erklärt, die Corona-Pandemie mit ihren vielen wechselnden Verordnungen und die zunehmende Cyberkriminalität hätten seine damalige Arbeit bestimmt.

Wiesbaden - Insgesamt werde der Datenschutz in Hessen aber weitgehend akzeptiert und nicht grundsätzlich in Frage gestellt. „Im Berichtszeitraum waren in Hessen keine schwerwiegenden Verstöße festzustellen“, sagte Roßnagel seinerzeit zum Jahr 2021. dpa