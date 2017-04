Hessens oberste Lärmschützerin ist Überzeugungstäterin

Wiesbaden - Regine Barth ist nicht lärmempfindlich. Der Posten als Hessens Fluglärmschutzbeauftragte ist für die Juristin aber mehr als nur ein Job. Von Bernd Glebe

Hessens oberste Lärmschützerin ist eine Überzeugungstäterin. „Für mich geht es um mehr als das Abarbeiten von gesetzlichen Aufgaben. Mir ist das Thema Fluglärmschutz persönlich extrem wichtig", sagt Regine Barth. „Aber man muss einen langen Atem haben. Fluglärm ist kein politisches Gewinnerthema. Egal, was wir machen, es wird immer Leute geben, die unzufrieden sind." Die 49-Jährige bezeichnet sich selbst als nicht besonders lärmempfindlich: „Ich bin ein Großstadtmensch."

Jeder reagiere aber anders auf Lärm. Deshalb sei es auch so wichtig, sensibel mit den Beschwerden und Wünschen der Anwohner am Frankfurter Flughafen umzugehen und nicht mehr zu versprechen, als tatsächlich umgesetzt werden kann. Was an zusätzlichem Schallschutz möglich ist, solle aber auch realisiert werden. Seit zweieinhalb Jahren ist die Juristin Leiterin der Stabsstelle für Lärmschutz im Verkehrsministerium. Mittlerweile zehn Mitarbeiter sind in der Abteilung beschäftigt. Die Luftverkehrsexpertin war als Chefin des Bereichs Umweltrecht beim Öko-Institut nach Wiesbaden gewechselt. Zu den Hauptaufgaben der Fluglärmschutzbeauftragten gehört, dass sie die Einhaltung der Vorschriften überwacht und die zuständigen Behörden über mögliche Verstöße informiert. Dazu prüft sie die Lärmmessungen des Flughafenbetreibers Fraport und hält Kontakt zu den Fluggesellschaften. Die Stabsstelle für Lärmschutz ist in den maßgeblichen Gremien wie der Fluglärmkommission und dem Expertengremium Aktiver Schallschutz des Forums Flughafen und Region vertreten. Diese Gremien erarbeiten auch immer wieder neue Maßnahmenpakte für mehr Lärmschutz an Deutschlands größtem Airport. (dpa)