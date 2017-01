Hessens SPD steht zu Martin Schulz

Offenbach - Eine in Umfragen abgeschlagene SPD zieht den Joker: Der frühere EU-Parlamentspräsident Martin Schulz soll sich gegen Angela Merkel um die Kanzlerschaft bewerben. Den Weg frei gemacht hat Sigmar Gabriel, der sein Amt als Parteivorsitzender zur Verfügung stellt. Von Carsten Müller und Peter Schulte-Holtey

Die Nachricht vom Verzicht Gabriels machte während der gestrigen Plenarsitzung in Wiesbaden wie ein Lauffeuer die Runde. Seine Genossen in der Region äußern Verständnis und bezeugen Respekt, verspüren aber auch Aufbruchstimmung.

Landtagsabgeordneter Christoph Degen, der auch Unterbezirksvorsitzender der SPD Main-Kinzig ist, sagte unserer Zeitung, dass die Entscheidung Gabriels dennoch nicht überraschend gekommen sei. Es habe schon am Vormittag Gerüchte gegeben. „Martin Schulz habe ich vor einigen Jahren auf einem unserer Neujahrsempfänge kennen gelernt. Er hat mich als Redner stark beeindruckt, und seine Umfragewerte sprechen für sich. Das motiviert die Partei.“ Offenbachs SPD-Chef Felix Schwenke äußerte Respekt vor der Entscheidung Gabriels: „Er akzeptiert, dass er nicht so beliebt ist wie andere und dass damit seine Chancen sinken, politische Programme umzusetzen.“ Mit einem Kanzlerkandidaten Martin Schulz verbindet Schwenke die Hoffnung auf einen kleinen Aufbruch für die Sozialdemokraten.

Lesen Sie hierzu auch den Kommentar: Martin Schulz und die Hoffnung Ralf Kunert, Unterbezirkschef der SPD im Kreis Offenbach, ist überzeugt, dass Gabriel „das richtige Signal“ gegeben hat. „Wenn wir einen Aufbruch in der SPD erreichen wollen, ist das der einzige Weg.“ Und die Reaktionen, die er im Laufe des Tages aus dem Unterbezirk erhalten habe, seien von Aufbruchstimmung getragen. Dass Schulz ein geeigneter Kandidat sein könne, stehe außer Frage. „Aber EU-Politik und Innenpolitik sind nicht zu vergleichen.“ Für Nancy Faeser, Generalsekretärin der Hessen-SPD, hat Gabriel mit seinem Verzicht „Mut gezeigt und eine menschliche Größe, die selten geworden ist“. In der Bundesregierung habe er auf vielen Feldern eine lupenreine SPD-Linie durchsetzen können.

Für den Kasseler Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder ist Schulz nicht nur ein neues bundespolitisches Gesicht. Er habe in den schweren Krisen der EU einen guten Job gemacht. In der Innenpolitik müsse er sich jedoch erst einmal positiv positionieren. Schroeder: „Insofern sind vielfältige parteiliche und authentische Akzente durch den neuen Spitzenkandidaten erforderlich, die deutlich machen, dass die Sozialdemokratie in der Lage ist, die Zukunft Deutschlands maßgeblich zu gestalten. Also eine Chance und eine Bereicherung für den Wahlkampf.“ Wenn dies jedoch nicht gelinge, dann könnte es zu einer weiteren Verschiebung des deutschen Parteiensystems kommen.