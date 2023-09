Hessens Wochenmärkte kämpfen mit Verkäufermangel

Auch Standbetreiber auf Wochenmärkten in Hessen leiden unter Personalmangel. „Sobald, aus welchem Grund auch immer, Bedarf an neuem Personal entsteht - so zum Beispiel durch Krankheit, Ruhestand oder Elternzeit - steht praktisch jeder Standbetreiber zwangsläufig vor diesem akuten Problem“, sagte Roger Simak, Geschäftsführer des Landesverbands für Markthandel und Schausteller Hessen, der Deutschen Presse-Agentur.

Frankfurt/Main dpa - Seit dem Ende der Pandemie fehlten Händlern auf Märkten die Verkäufer. Nach Simaks Schätzung ist auf den 178 Wochenmärkten in Hessen etwa jeder fünfte Standbetreiber von dem Verkäufermangel betroffen. Als Folge müssten deshalb einige Händler ihre Stände verkleinern und Märkte absagen. dpa