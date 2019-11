Hessentag 2020 in Bad Vilbel: Diese Künstler treten auf

Auf dem Hessentag 2020 in Bad Vilbel werden diese Künstler auf der Bühne des hr3 Festivals ihren Auftritt haben.

Update vom Montag, 11.11.2019, 14.27 Uhr: Und auch der vierte Künstler für das hr3-Festival steht fest. Kommenden Sommer steht neben Revolverheld, Max Giesinger, "The BossHoss" und Stefanie Heinzmann auch Álvaro Soler auf der Bühne.

Der spanisch-deutsche Popsänger hat europaweit 42 Platin-und 18 Goldene Schallplatten. Sein aktuelles Album heißt "Mar de Colores". Karten sind im hr-Ticketcenter, im Kartenbüro der Stadt Bad Vilbel und an allen Vorverkaufsstellen von Frankfurt Ticket Rhein-Main erhältlich. Stehplätze starten bei 64 Euro, Front-of-Stage-Tickets bei 74 Euro.

Hessentag 2020 in Bad Vilbel: Max Giesinger und "The BossHoss" auf der Bühne

Update vom Freitag, 08.11.2019, 09.09 Uhr: Auch der vierte Künstler für das hr3-Festival auf dem Hessentag 2020 in Bad Vilbel steht nun fest. Diesmal ist es wieder eine Band. Die vier Jungs von Pop-Rock-Band Revolverheld reisen am 5. und 6. Juni in die Wetterau.

"Sie lassen Hamburg hinter sich, und kommen nach #badvilbel ! @revolverheld gehören unangefochten zu den deutschen Top-Künstlern und dürfen deswegen auf keinen Fall auf unserer #hessentagsarena -Bühne fehlen!", heißt es auf der Instagram-Seite der Veranstaltung.

Update vom Donnerstag, 07.11.2019, 11.56 Uhr: In den vergangenen Tagen wurde bereits bekannt gegeben, dass der deutsche Sänger und Songwriter Max Giesinger und die Band "The BossHoss" beim Hessentag 2020 in Bad Vilbel auftreten werden. Jetzt wurde der Name eines weiteren Acts für das hr3-Festival am 5. und 6. Juni veröffentlicht.

Die Schweizer Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann wird ebenfalls am Hessentag in Bad Vilbel auf der Bühne stehen. Das gab zum einen der Radiosender bekannt und auch auf der Instagram-Seite des Hessentags 2020 wurde die Neuigkeit veröffentlicht.

Hessentag 2020 in Bad Vilbel: Dritter Künstler bekannt gegeben

"Mit unverkennbare Stimme, stark und strahlend, rau und verspielt, tief berührend und frei fliegend wird die wunderbare @stiflti das #hr3festival bereichern! Wir freuen uns unendlich auf Dich! Das wird groß!", heißt es in dem Post.

Die Tickets für das hr3-Festival soll es schon ab dem 11. November im Kartenbüro in Bad Vilbel geben.

Erstmeldung vom Dienstag, 05.11.2019: Bad Vilbel - 2020 wird der Hessentag erstmals nach Bad Vilbel ziehen und seine Tore für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher öffnen. Das zehntägige Volksfest feiert seit 1961 jährlich das Bundesland Hessen, seine Traditionen und seine Bürger.

Bad Vilbel: Hessentag wieder mit hr3 Festival

Was auch neben den ganzen Traditionen auf keinen Fall fehlen darf in Bad Vilbel, ist die musikalische Untermalung des großen Festes. Jedes Jahr warten die Menschen gespannt auf die Bekanntgabe der Acts, jetzt hat der Hessentag auf seiner Facebook-Seite die ersten zwei Musiker für das hr3 Festival im Jahr 2020 enthüllt. Dieses wird am 5. und 6. Juni auf dem Gelände des Hessentages stattfinden.

Den Anfang in Bad Vilbel macht Max Giesinger, der Mann mit den Hits "80 Millionen" und "Wenn sie tanzt" in der Hessentagsarena, der die Bühne rocken soll.

Und es geht gleich weiter! Der zweite Live-Act beim hr3-Festival ist "The Boss Hoss", die mit ihrer "Black is Beautiful Summer 2020" Tour Halt beim Hessentag machen.

Karten gibt es ab dem 11. November im Kartenbüro der Stadt Bad Vilbel und an allen Vorverkaufsstellen von Frankfurt Ticket RheinMain sowie der Website des Hessentags 2020 in Bad Vilbel.

Nicht mehr lange, dann richten sich die Blicke der Hessen nach Bad Vilbel, wenn der 60. Hessentag eröffnet wird. Noch wird geplant und organisiert, alles läuft auf Hochtouren.

Von Annalena Barnickel und Svenja Wallocha