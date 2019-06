Hessentag in Bad Hersfeld: Unwetter-Warnung - der Festbetrieb ist aktuell eingestellt

Wegen einer erneuten Unwetterwarnung für den Abend wurde der Festbetrieb auf dem Hessentag gerade eingestellt.

Die Hessentagsstraße ist täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet.

Über das lange Pfingstwochenende gab es viel zu erleben auf dem Hessentag - hier gibt es den Ticker für Freitag und Samstag und hier den Ticker von Sonntag und Montag zum Nachlesen.

Alle wichtigen Infos rund um den Hessentag in Bad Hersfeld finden Sie in unserer Übersicht.*

Fotos rund um den Pfingstmontag auf dem Hessentag gibt es hier*.

Alle Fotos vom heutigen Tag gibt es hier*.

Ticker aktualisieren

++++ Festbetrieb ist aktuell wegen Unwetter-Warnung unterbrochen +++

Der Wetterdienst warnt vor starkem Wind mit Sturmböen über Bad Hersfeld. Aus Gründen der Sicherheit wird der Festbetrieb auf dem Hessentag deshalb aktuell unterbrochen. Der Spielbetrieb an den Bühnen wird eingestellt. Die Zelte müssen geschlossen gehalten werden, das Riesenrad stellt seinen Betrieb ein, Banner und Fahnen werden gesichert. Die Besucher werden gebeten, Schutzräume aufzusuchen. Die Hessentags-Helfer und die Polizei wissen Bescheid, leiten die Leute dorthin.

+ © Die Festzelte werden geräumt. Wir halten euch hier auf dem Laufenden, wie es auf dem Hessentag heute Abend weitergeht. Sobald es neue Infos seitens der Hessentags-Leitung gibt, erfahrt ihr es hier.



+++ 20.36 Uhr +++

+ © Anna Stark/nh Leider spielt das Wetter zum Hessentag in Bad Hersfeld nicht perfekt mit - bereits am Freitag musste wegen einer Unwetter-Warnung das Konzert der Black Eyed Paes in der Sparkassen-Arena abgesagt* werden. Wir hoffen jetzt einfach, dass es nicht so schlimm wird!

Es gibt aber auch richtig schöne Nachrichten vom Hessentag - der von der Bundeswehr, Polizei, den Johannitern und der Aktion für behinderte Menschen organisierte Hol-, Bring- und Begleitservice für den Hessentag hat Besucher Oliver Stark aus Sorga richtig glücklich gemacht. Die ganze Geschichte findet ihr hier: Hessentag: Hol- und Bringservice lässt Olivers Augen strahlen*.

+++ 19.40 Uhr +++

Lustiges am Rande des Hessentages: Eine "Seenotrettung" und ein Karpfen auf dem Trockenen

+ © privat Der Hersfelder Kanu-Club 1924 organisiert beim "Festival des Sports" Paadeltouren auf dem Teich im Kurpark - und dann ging eine mächtig schief, ausgerechnet als der Hessische Innen- und Sportminister Peter Beuth den Stand des Vereins besuchte. was war passiert: Zwei Paddelbegeisterte hatten ihre Fähigkeiten etwas überschätzt und gerieten mitten auf dem knietiefem Gewässer in "akute Seenot". Der Kanadier kippte, lief voll Wasser und zwang die kraftstrotzenden jungen Männer zum ungewollten Ausstieg.

Bei dieser Aktion hatte sich wohl fast zeitgleich auch ein junger Karpfen überlegt, an der Ausfahrt teilzunehmen und war in ein anderes Vereinskanu gehüpft. Glücklicherweise war die Rettungsmannschaft des DLRG gleich nebenan untergebracht. Mit Schwung wurde das Rettungsschlauchboot zu Wasser gelassen und erreichte die Havarie in Windeseile.

+ Gerettet: Der Karpfen wurde behutsam wieder ins Wasser gesetzt. © privat Mit vereinten Kräften gelang die Bergung. Die angefeuchteten Burschen zogen ihr Kanu sogar selbst ans rettende Ufer. Der kleine Karpfen aus dem zweiten Kanu wurde behutsam von einem der Retter ins kühle Nass zurückgesetzt. Ob die Geretteten anschließend eine Mitgliedschaft im HKC beantragten, der in diesem Jahr sein 95-jähriges Jubiläum feiert, ist nicht überliefert.

Peter Beuth ließ sich von dem lustigen Spektakel aber nicht ablenken und verschaffte sich einen Überblick über die Entwicklung des Paddelsports und schaute sich die ausgestellten historischen Faltboote samt Holzgerüst bis zu den topaktuellen Vereinskajaks und -Kanadiern aus stabilem Kunststoff an.

+++19.13 Uhr+++

Im Kurpark gab es heute Mitmach-Tanz für Kinder - Spaß und Bewegung waren hier garantiert.

+ © Gesa Göbel

+++18.57 Uhr+++

Beim Hessentag kommen alle auf ihre Kosten. Auch in der Fußgängerzone gibt es immer und überall etwas zu sehen.

+ © Ute Janssen

+++18.40 Uhr+++

Malen auf Leinwand wie die Profis, das kreative Angebot im Rahmenprogramm des Kunstvereins am Nordschulteich für heute. Die bunten Leinwandherzen durften die Nachwuchskünstler am Ende selbstverständlich mitnehmen.

+ © Ute Janssen

+++18.25 Uhr+++

Auch ein Hessentagstermin: Mittelstandsforum der MIT in der CDU bei Trox X-Fans in Bad Hersfeld mit Staatsministerin Lucia Puttrich (am Rednerpult). Es geht um das Miteinander von Wirtschaft und Politik.

+ © Karl Schönholtz

+++18.13 Uhr+++

Am Flammenzelt spielen jetzt die Posaunenchöre aus Haunetal-Neukirchen und Kirchheim.

+ © Ute Janssen

+++17.57 Uhr+++

DLRG-Maskottchen Nobbi lädt zu einer "Bootsfahrt" im Schilde Park ein.

+ © Kim Hornickel

+++17.41 Uhr+++

30 Meter lang ist die Drehleiter des Einsatzfahrzeuges der Feuerwehr Bad Hersfeld. Im Notfall löschen sie Brände und retten Menschen aus schwindelerregender Höhe. Zu sehen auf dem Platz der Hilfsorganisationen.

+ © Kim Hornickel

+++17.28 Uhr+++

Verkehrsregeln auf spielerische Art und Weise näher bringen - auch das ist Hessentag. Die Kinder sind sichtlich begeistert und hören neugierig zu.

+ © Kai Struthoff

+++17.18 Uhr+++

+ © Sascha Herrmann

Im Stadion An der Oberau wurde die Nationalhymne gesungen. Jetzt rollt der Ball zwischen der Landtagself und der Ratself Waldhessen. Auch die HZ ist da - mit dem Rad. Redakteur Karl Schönholtz vor dem neuen Funktionsgebäude des Stadions an der Oberau.

+++17.13 Uhr+++

Jessica melkt Hessica: Unsere Volontärin war beim Wettmelken im Kurpark dabei - und entlockte der künstlichen Kuh in 30 Sekunden 100 Milliliter. Siegerin Milchkönigin Laura I. kam auf stolze 450 Milliliter. Zur Fotostrecke geht es hier*.

+ © Clemens Herwig

+++17.00 Uhr+++

Ministerpräsident Volker Bouffier informiert sich am Dienstagvormittag auf der Straße der Innovationen.

+ © Kai A. Struthoff

+++16.52 Uhr+++

Die Talkrunde mit Bischof Martin Hein und Staatsminister Michael Roth wurde aufgrund der Wetterlage in die Feuerkirche verlegt.

+++16.46 Uhr+++

Übergabe der Bürgerbusse: auch Neuenstein bekommt einen. Bürgermeister Walter Glänzer, Pfarrer Michael Zehender und Koordinator Bernd Ziehn sind vor Ort. Mehr zum neuen Angebot in Neuenstein lesen Sie in der Hersfelder-Zeitung.

+ © Nadine Maaz

+++16.37 Uhr+++

50 Jahre Kriminalpolizei Hersfeld-Rotenburg: Ehemalige und aktuelle Mitarbeiter trafen sich heute im Polizei-Bistro.

+ © Karl Schönholtz

+++16.19 Uhr+++

Uli die Erklärer-Eule begrüßte die Gäste zur Kochshow „Appetit auf Europa“ - jetzt sind die Akteure endlich auf der Bühne und haben bereits losgelegt.

+ © Pelle Faust

+++16.11 Uhr+++

Die Bürgermeister gedenken auf der Kommunalkonferenz Walter Lübcke.

+ © Kai Struthoff

+++16.04 Uhr+++

Volle Fahrt voraus: Auf dem Boot des DLRG können sich die kleinen Besucher wie echte Lebensretter fühlen.

+ © Kim Hornickel

+++15.46 Uhr+++

Manuela Schmermund radelt am Handbike im Kurpark beim Festival des Sports. Für die Charity Challenge "Teamgeist hilft" müssen am gesamten Hessentag 50.000 Kilometer gefahren werden.

+ © Gesa Göbel

+++15.32 Uhr+++

Dummy Peter genießt den Ausblick auf den Hessentag. Er thront auf der 14 Meter hohen Plattform des Telescopladers des THW.

+ © Kim Hornickel

+++15.17 Uhr+++

Staatssekretär Weinmeister begrüßt die Gäste im Zelt der Staatskanzlei, die Koch-Azubis stecken mit dem Shuttle Service allerdings noch im Stau. Die Veranstaltung verzögert sich etwas.

+ © Pelle Faust

+++15.11 Uhr+++

Die Kommunalkonferenz in der Stadthalle kann jetzt beginnen. EU-Kommissar Günther Oettinger trägt sich vorher in das Goldene Buch ein.

+ © Kai Struthoff

+++15.02 Uhr+++

Im Stadion an der Oberau füllt sich die neue Tribüne zur Eröffnungsfeier.

+ © Sascha Herrmann

+++ 14.40 Uhr +++

+ © Kim Hornickel Gute Laune in der Hubschrauber Hüpfburg der Johanniter auf dem Platz der Hilfsorganisationen: Zur Stärkung dürfen alle Springer Zuckerwatte selbermachen. Jana Matz aus Rotenburg schwingt das Holzstäbchen und die süße Wolle fliegt aus der Maschine.

++++ 14.19 Uhr +++

Die Verlagerung der Orthopädie von Bad Hersfeld ist ein hitzig diskutiertes Thema. Der HR hat dazu heute im Schilde-Park eine Sendung gedreht . mit dabei auch Protesler gegen den Umzug.

+ © Christine Zacharias

++++ 14.15 Uhr +++

Um 14.30 Uhr wird das Stadion "An der Oberau" offiziell eingeweiht: Das Stadion ist ein Investitionsprojekt des Hessentags 2019. Hier gibt es zum Auftakt heute ein Fußballspiel der Regionalauswahl gegen eine Flüchtlingsauswahl und ab 17 Uhr das Fußballspiel der Landtagself gegen die Ratsherrenelf Waldhessen. Für Musik sorgt das Landespolizeiorchester. Vor der offiziellen Eröffnung des Stadions kicken gerade die Jüngsten des JFV Bad Hersfeld auf dem Platz.

+ © Sascha Herrmann

+++ 14.02 Uhr +++

Das hat es laut der Hessischen Staatskanzlei noch nie gegeben: Die Landesausstellung auf dem 59. Hessentag in Bad Hersfeld verzeichnet einen Besucherrekord. Am Pfingstsonntag kamen mehr als 19.000 Besucher, so viel wie nie zuvor. Von Freitag bis Montag zählten die Veranstalter knapp 53.500 Gäste. „Die Landesausstellung wird ihrem Anspruch als Treffpunkt, Informationsplattform und politischem Forum mehr als gerecht“, freute sich der Chef der Hessischen Staatskanzlei, Staatsminister Axel Wintermeyer.

+++ 13.52 Uhr +++

+ Bad Hersfelds Erster Stadtrat Gunter Grimm beim Melken am Kuh-Dummy. © Pelle Faust Das Wettmelken auf dem Gelände von Natur auf der Spur" war ein riesiger Spaß für alle Teilnehmer - auch wenn sie gegen den Profi, die hessische Milchkönigin Laura I., keine Chance hatten.

Mit lauten Anfeuerungsrufen hat Bad Hersfelds Erster Stadtrat Gunter Grimm dem Euter 110 Milliliter entlocken können. Karsten Backhaus, als Vertreter des Landrates, schaffte 70 Milliliter in den 30 Sekunden und Lars Döppner, Landesvorsitzender der hessischen LÖandjugend, immerhon 270 Milliliter. Doch das reichte nicht: Laura I. schaffte stolze 450 Milliliter und gewinnt damit den „Goldenen Melkschemel". Wir gratulieren.

+++ 13.37 Uhr +++

Bei der Aufzeichnung der hr-Sendung „Jetzt mal Klartext!“ im Schilde-Park wird über die Verlagerung der Orthopädie von Bad Hersfeld nach Rotenburg diskutiert - das Thema interessiert: Die Zuschauerränge sind gut gefüllt.

+ © Christine Zacharias

+++ 13.30 Uhr +++

Gleich startet das Wettmelken gegen die Hessische Milchkönigin: Bad Hersfelds Erster Stadtrat Gunter Grimm hat sich bereits warm-gemolken. Jetzt ist auch das Hessentagspaar Katharina Löhwing-Diebel und Daniel Diebel eingetroffen. Katharina hat bereits Erfahrung im Melken, weil sie das bereits bei ihrer Oma gemacht hat, verrät sie. Es wird also spannend. Der Rekord liegt übrigens derzeit bei 500 Milliliter Milch in 30 Sekunden.

+ © Pelle Faust

+++ 13.23 Uhr +++

+ © Kai A. Stru thoff SPD Politiker Rainer Koch aus Ludwigsau informiert sich am Stand der Deutschen Bahn über die geplante Bahntrasse Fulda-Gerstungen, die auch sein Gemeinde tangieren soll.

+++ 13.19 Uhr +++

Bad Hersfelds Erster Stadtrat Gunter hat schon mal geübt - mit sehr starkem Händedruck war das Ergebnis noch nicht ganz überzeugend - es wird also gleich spannend.

+++ 13.14 Uhr +++

+ © Christine Zacharias Die Verlagerung der Orthopädischen Klinik von Bad Hersfeld* nach Rotenburg ist Thema der Sendung „Jetzt mal Klartext!“, die der HR im Schilde-Park dreht - die Aufzeichnung hat gerade begonnen.

+++ 13.11 Uhr +++

Auf dem Gelände von "Natur auf der Spur" wird gleich um die Wette gemolken: Das Euter ist gefüllt, die Melker fehlen noch - am Eingang von „Natur auf der Spur“ bereitet man sich auf das lustige Spektakel vor -los geht es um 13.30 Uhr. Unter anderem treten das Hessentagspaar Katharina Löhwing-Diebel und Dennis Diebel gegen die Hessische Milchkönigin Laura I. an sowie Karsten Backhaus, Kreisbeigeordneter des Landkreises Hersfeld-Rotenburg und Schulleiter, Bad Hersfelds Erster Stadtrat Gunter Grimm, Hildegard Schuster, Präsidentin des Landfrauenverbandes Hessen, und Lars Döppner, Landesvorsitzender der Hessischen Landjugend.

+ © Pelle Faust

++++ 12.51 Uhr +++

Wahnsinn - 338.000 Besucher waren alleine am langen Pfingstwochenende in Bad Hersfeld - und das Beste: Alle feierten friedlich. So geht Hessentag! Weitere Zahlen und Fakten gibt es hier.

+++12.28 Uhr +++

+ © Kai A. Struthoff Radkutsche mit göttlichen Beistand. Pfarrer Holger Grewe fährt Hessentagsbesucher vom Bahnhof in die Innestadt.

+++ 12.19 Uhr +++

Straße der Innovation erwartet den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier: Hier geht der offizielle Rundgang um 12.30 Uhr los.

+ © Kai A. Struthoff

+++ 12.04 Uhr +++

+ © Kim Hornickel Wunden nähen Verbände anlegen und Rezepte schreiben, im Kuscheltierkrankenhaus ist alles genau wie in einer echten Klinik. Am Vormittag gab es die erste Sprechstunde.

+ © Kim Hornickel Die sechs bis 16-jährigen Schüler haben den Umgang mit den Patienten und Notfällen in der Jugendgruppe des DRK gelernt. Auf dem Hessentag wollen sie anderen Kindern spielerisch die Angst vor dem Arztbesuch nehmen und verarzten Teddy und Co. Die Aktion des DRK findet auf dem Platz der Hilfsorganisationen statt - heute sind noch einmal von 14 bis 16 Uhr sowie am Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils von 15.30 bis 16.30 Uhr Sprechzeiten in der Kuscheltierklinik.

+++ 11.55 Uhr +++

+ © Karl Schönholtz Sitzung der Landtagsfraktionen: Bei der CDU im Audimax ist das Podium prominenent besetzt. Neben Ministerpräsident Volker Bouffier sind Bürgermeister Thomas Fehling und das Hessentagspaar zu Gast.

+++ 11.49 Uhr +++

Polizeikommissar Lukas Norgiev sorgt auf den Straßen zum Hessentag für Sicherheit und Ordnung. Für sein Segway braucht er einen extra Führerschein, weil er es dienstlich nutzt. Ansonsten braucht man wenigstens einen Mofaführerschein.

+ © Nadine Maaz

+++ 11.40 Uhr +++

Maximilian Opl aus Niederaula auf dem Platz der Hilfsorganisationen: Dort präsentieren sich unter anderem das THW und die Feuerwehr.

+ © Nadine Maaz

+++ 11.35 Uhr +++

Sitzung der Landtagsfraktionen: Bei den Grünen in der Aula ist der Altersschnitt im Publikum deutlich jünger. Links im Bild in der pfirsichfarbenen Bluse die heimische Abgeordnete Kaya Kinkel, zu ihrer Rechten Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.

+ © Karl Schönholtz

+++ 11.28 Uhr +++

Die Stimmung im Bundeswehrzelt ist großartig: Entertainerin Edwina de Pooter und ihr Partner Dirk stehen zusammen mit den SF Steps und Easy Steps von den sozialen Förderstätten Bebra auf der Bühne. Sie spielen lieder wie What a feeling, Time of my Life und Mama Mia von Abba.

+++11.24 Uhr+++

+ © Karl Schönholtz Heute halten die Landtagsfraktionen aus Hessen öffentliche Sitzungen auf dem Hessentag ab: Thorsten Schäfer-Gümbel (hinten Mitte) begrüßt die SPD-Parlamentarier, während sich die AfD ein paar Räume weiter mit Protokollfragen beschäftigt. Weil heute in Hessen schulfrei ist, sitzen im Publikum nur vereinzelt jüngere Menschen und Jugendliche.

+++ 11.20 Uhr +++

Im Bundeswehrzelt treten zum Tag der Inklusion verschiedne Tanz- und Musikgruppen auf. Eben hat die Tanzgruppe "Steps" begeistert. Der Inklusionstag unter dem Motto „Come Together“ geht noch 15 Uhr.

+++ 10.55 Uhr +++

Gleich Tagen die Landtagsfraktionen öffentlich in den Obersbergschulen. Auch die Demonstranten sind schon da.

+ © Karl Schönholtz

+++10.45 Uhr+++

+ © Jessica Sippel Im Bundeswehrzelt ist schon einiges los: Heute mit der Aktion für behinderte Menschen Hessen e.V. später werden auch Menschen mit Behinderung mit ihren Bands auf der Bühne spielen. "Der Hessentag ist auch ein Fest der Inklusion", sagt das Hessentagspaar Katharina Löhwing-Diebel und Dennis Diebel und bedankt sich beim Hol- und Bringservice.

+++10.31 Uhr +++

Am Vormittag gibt es schon einige Programmpunkte auf dem Hessentag:

Mitmachaktion: Auf dem Gelände von "Natur auf der Spur" bis 14 Uhr kann man hier gemeinsam mit Fünftklässlern der Modellschule Oberberg Nisthilfen für Wildbienen bauen.

+ Biene sammelt Nektar © Wolfgang Kumm/dpa

Kreatives Fotografieren: Jeweils zur Vollen Stunde - um 11, 12, 13 und 14 Uhr zeigt Heidi Herrmann im Mehrgenerationenhaus Dippelmühle, Dippelstraße 2, wie man seine Fotobücher kreativ in Szene setzen kann.

Jeweils zur Vollen Stunde - um 11, 12, 13 und 14 Uhr zeigt Heidi Herrmann im Mehrgenerationenhaus Dippelmühle, Dippelstraße 2, wie man seine Fotobücher kreativ in Szene setzen kann. Und in der Stiftsruine geht das "Festspielfieber" weiter: Bis 15 Uhr gibt es hier einen Einblick hinter die Kulissen der Bad Hersfelder Festspiele.

Anreise zum Hessentag in Bad Hersfeld

Um Verkehrsbeeinträchtigungen während des Hessentags zu minimieren bittet die Polizei alle mit dem Auto anreisenden Hessentagsbesucher, sich an der weiträumig um Bad Hersfeld aufegstellten Verkehrsschilder zu orientieren und die ausgewiesenen Großparkplätze P1 bis P6 zu nutzen. Diese sind wie folgt zu erreichen:

A7 aus Richtung Kassel (Norden) Abfahrt Bad Hersfeld-West, dann auf B324 Richtung Bad Hersfeld-Innenstadt zum Parkplatz "P6"

A7 aus Richtung Würzburg / Fulda / Hünfeld (Süd-Ost) Abfahrt Niederaula, dann B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P1" im Bereich Eichhof (Anmerkung: Eine Anreise aus dem Raum Fulda / Hünfeld über die B27 wird ausdrücklich nicht empfohlen!)

A4 aus Richtung Eisenach (Osten) Abfahrt Friedewald, dann B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P4" im Bereich "Am Obersberg"

A5 aus Richtung Frankfurt / Gießen (Süd-West) Am Hattenbacher Dreieck auf die A7 Richtung Fulda, Abfahrt Niederaula, dann auf B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P1" im Bereich Eichhof

B27 aus Richtung Eschwege / Bebra Ausfahrt "Am Giegenberg", dann über Friedloser Straße - Sondershäuser Straße - Friedrich-Ebert-Straße - Seilerweg - Konrad-Zuse-Straße zum Parkplatz "P5"

*hersfelder-zeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.