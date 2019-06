Hessentag in Bad Hersfeld: Kaisermania - 10.000 Fans singen "Dich zu lieben"

Zur Halbzeit waren bereits 377.000 Besucher auf dem Hessentag in Bad Hersfeld. Roland Kaiser steht auf der Bühne der Sparkassen-Arena - und die Fans singen begeistert mit.

Die Hessentagsstraße ist täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet.

+++ 21.13 Uhr +++

Im Trachtenland hessen hat die Jazz-Formation der Lehrer der Musikschule für Stimmung gesorgt - es gab Herbie Hancocks "Cantaloup Island" und anderen Jazz-Standards. Die Zuschauer waren begeistert. Die Lehrer-Band der Musikschule plus Sängerin ist noch einmal am Freitag ab 14 Uhr im Polizei-Bistro zu hören. Große Empfehlung.

+ © Ute Janssen

+++ 21.10 Uhr +++

Auch das ist Hessentag: Mit der Tracht zum Roland-Kaiser-Konzert - es ist einfach großartig. 10.000 feiern ausgelassen und friedlich den Kaiser.

+ © Kai A. Struthoff

+++ 21.08 Uhr +++

Die Stimmung in der Sparkassen-Arena ist ausgelassen: Gearde singt Roland Kaiser "Wenn nebenan die Sünde wohnt" - ob er wohl die Menschen in den umliegenden Häusern meint, die gerade auf den Balkonen mittanzen - man weiß es nicht.

+++ 21.05 Uhr +++

Der Kaiser nimmt die Fans mit, es wird laut mitgesungen und in der Arena wird sogar getanzt - so macht Hessentag richtig Spaß.

+ © Vanessa Gröschler

+++ 21.03 Uhr +++

Auf der Bühne im hr-Treff sorgen Klangbild für gute Stimmung - nach dem miesen Regenstart heute hat sich der sechste Hessentag noch richtig gemausert. Überall herrscht ausgelassen Feierlaune.

+ © Julia Renner

+++ 20.59 Uhr +++

Roland Kaiser bietet Hersfeld das Du an - Riesenjubel in der vollen Arena. Dann singt er "Wohin gehst du?". Die Fans sind aus dem Häuschen - unter ihnen auch drei "Kaiser" aus Schenklengsfeld.

+ © Kai A. Struthoff

+++ 20.52 Uhr +++

Während die Roland-Kaiser-Fans gerade mit ihrem Star mitsingen, steigt in der Schilde-Halle die Spannung: Gleich wird hier der neue hr-Tatort „Falscher Hase“ als Preview gezeigt. Regisseurin ist Emily Atef, die 2018 für ihren Romy Schneider-Film „3 Tage in Quiberon“ mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde.

+ © Karl Schönholtz

+++ 20.50 Uhr +++

Entspannter Roland Kaiser , aufgeregte Fans: Ingrid Hennicke (rechts) und Ina Wettich hatten das HZ-Meet & Greet gewonnen und posieren stolz mit dem Sänger vor der kamera. Gerade geht auch das Konzert los.

+ © Sascha Herrmann

+++ 20.31 Uhr +++

10.000 Zuschauer feiern gerade in der Sparkassen-Arena ihre Schlagerstars, das ist großartig nach dem mäßigen Wetter am Mittag und Nachmittag. Damit alle sicher feiern können, sind unter anderem Julian Riemer (Foto von links) aus Obersuhl, Verena Goßler aus Malkomes und Colin Struthoff aus Dresden im Einsatz, um für eine unfallfreie Kaisermania zu sorgen. Einen großen Dank an dieser Stelle an die vielen ehrenamtlichen Einsatzkräfte - ihr seid die Besten.

+ © Kai A. Struthoff

+++ 20.16 Uhr +++

Das war es schon: Ben Zucker spielt gerade eine Zugabe -"Geile Zeit", ja das fanden die Fans auch. Dann wird nach einer kleinen Pause Roland Kaiser auf der Bühne stehen. Die Fans fanden es bisher super und strahlen um die Wette.

+++ 20.10 Uhr +++

+ © Sascha Herrmann Während in der Arena die Stimmung steigt, warten die "HZ-Meet & Greet"-Gewinnerinnen derweil auf den Kaiser. Die Aufregung ist fast greifbar, über einen Beruhigungsschnaps würde sich die Runde freuen.

+++ 20.07 Uhr +++

+ Während Tausende gerade in der Sparkassen-Arena feiern, groovt es auch im Trachtenland Hessen: Hier hat eben die Musikschule mit "Hit the Road Jack" das Zelt gerockt.

+++ 19.54 Uhr +++

+ © Sascha Herrmann Gerade sorgt Ben Zucker für ordentlich Stimmung in der Sparkassen-Arena - Lisa (oberes Foto, links) und Andrea aus Wüstensachsen feiern mit ihm, aber auch die Roland-Kaiser-Fans stehen schon in den Startlöchern: So auch Christine Heiwig aus Spangenberg - sie trägt Kaiserkrone und kann es kaum erwarten.

+ © Sascha Herrmann

+++ 19.39 Uhr +++

Eben ist das Vorprogramm in der Sparkassen-Arena gestartet: Ben Zucker wird dem Publikum in der schon einmal ordentlich einheizen. Mit Holzfällerhemd und rauchiger Stimme startete er mit dem Song "Du bist nicht allein". Zucker war im Jahr 2018 mit Helene Fischer auf Tournee und wird seitdem selbst gefeiert. Roland Kaiser wird dann gegen 20.45 Uhr auf der Bühne erwartet.

+++ 19.27 Uhr +++

Die Sparkassen-Arena ist voll und alle warten geduldig auf den Beginn des Konzerts von Roland Kaiser und Ben Zucker. Das erwartet die Zuschauer heute: Laut Veranstalter ein zweieinhalbstündiges Hitfeuerwerk von Roland Kaiser und seiner 14-köpfigen Band. Neben Klassikern wie „Manchmal möchte ich schon mit dir“, „Joana“ oder „Dich zu lieben“ in neuen Arrangements - bei denen das Publikum Textsicherheit unter Beweis stellen kann - sollen auch aktuelle Titel aus dem neuen Album für vergnügte Feierstimmung sorgen.

+++ 19.16 Uhr +++

Entspannte Einstellung auf einen literarischen Abend. Vor der katholischen Kirche Lullus-Sturmius wird Brot und Wein serviert, um 19.30 Uhr beginnt die Lesung zum Thema Grenzerfahrungen.

+++ 19.12 Uhr +++

Ingrid Hennicke (links) und Ina Wettich können Roland Kaiser vor dem Konzert hautnah erleben, die beiden haben das HZ-Meet & Greet gewonnen. Wir wünschen den beiden dabei viel Spaß und natürlich allen nachher auf dem Konzert ebenfalls viel Vergnügen.

+ © Sascha Herrmann

+++ 19.08 Uhr +++

Alle warten auf den Kaiser: Seit 18 Uhr ist Einlass und die Sparkassen-Arena ist mittlerweile gut gefüllt. Und das beste: die Sonne scheint!

+ © Kai A. Struthoff

+++ 18.58 Uhr +++

Wer nicht zum Kaiser möchte: Heute Abend stehen auch noch viele weitere Veranstaltungen auf dem Hessentags-Programm:

Um 19 Uhr startet die Worship-Night der Ev. Freikirchlichen und Gemeinschaften in der Lullusstraße.

der Ev. Freikirchlichen und Gemeinschaften in der Lullusstraße. Um 19 Uhr gibt es Literatur in der Kirche St. Lullus-Sturmius: Eine moderierte Lesung aus aktueller Literatur und Musik zum Thema "Auf der Suche nach dem eigenen Ich".

St. Lullus-Sturmius: Eine moderierte Lesung aus aktueller Literatur und Musik zum Thema "Auf der Suche nach dem eigenen Ich". Um 19.15 Uhr wird "alle wetter!" mit Moderator Thomas Ranft live im hr-Treff aufgenommen.

+ © Archivfoto: Thomas Kobbe

Um 19.30 Uhr heißt es "Musikschule meets Friends" im Trachtenland Hessen: Lehrkräfte der Musikschule musizieren gemeinsam mit ehemaligen und bestehenden Schülern.

+++ 18.48 Uhr +++

Die Lust auf Roland Kaiser ist riesig! Die ersten Besucherströme machen sich bereits auf den Weg in Richtung Sparkassen-Arena - und das bei strahlendem Sonnenschein. Echtes Kaiserwetter sozusagen. Einlass ist übrigens bereits seit 18 Uhr, los geht das Konzert um 20 Uhr mit Ben Zucker im Vorprogramm.

+ © Pelle Faust

+++ 18.40 Uhr +++

Die Sonne scheint wieder: "Sehen wir und noch auf dem Hessentag?", fragen auch die Beamten des Polizeipräsidums Osthessen auf Twitter.

Wir von der #Polizei #Hessen & @bpol_koblenz und @bpol_bepo sind zwar nicht für das ☀️ Wetter auf dem #Hessentag zuständig, können aber sagen, die Sonne lacht derzeit über #BadHersfeld - Sehen wir uns heute noch auf dem #Hessentag2019 ? pic.twitter.com/HoE5xkZW7h — Polizei Osthessen (@Polizei_OH) 12. Juni 2019

+++ 18.26 Uhr +++

Als das Wetter endlich besser wurde, konnte auch das Programm im dm-Kinderland weitergehen. Die Theatersterne Johannesberg zeigten tänzerisch das Märchen von Rotkäppchen und dem Bösen Wolf.

+ © Fotoscouts Bad Hersfeld

+++ 18.15 Uhr +++

Der Raps ist Ölfrucht, Treibstoff, Bienennahrung, Viehfutter, Baustoff und vieles mehr - eine echte Powerpflanze. Die "Rapsentdeckerkiste" des Landesbetriebs Landwirtschaft enthält die ganze Vielfalt zum Ausgraben und Entdecken. Spannung und Wissen garantiert.

+ © Ute Janssen

+++ 18.03 Uhr +++

Viel Regen brachte der Tag, zum Glück zeigt sich mittlerweile die Sonne wieder. Manche Orte sind aber noch etwas vom Regen mitgenommen, wie beispielsweise hier im Kurpark. Wir freuen uns für jeden, der in weiser Voraussicht Gummistiefel dabei hat.

+++ 17.50 Uhr +++

Ebenfalls bei "Natur auf der Spur" zu entdecken: Fremde Arten wie hier Bisam und Nutria suchen sich auch in Hessen ökologische Nischen. Informationen und Einblicke in deren Lebensweise gibt es für alle Interessierte. "Natur auf der Spur" ist täglich mit neuen spannenden Themen auf dem Hessentag verteten - es gibt immer etwas zu entdecken.

+ © Ute Janssen

+++ 17.38 Uhr +++

Ein Riesenbandolino mit Rätseln rund um die Natur in Hessen gibt es für junge Entdecker bei "Natur auf der Spur" - hier wird auch schon fleißig ausprobiert.

+ © Ute Janssen

+++ 17.20 Uhr +++

Im Kinderland sollen jetzt eigentlich Volkstänze rund um die Welt vorgeführt werden. Bisher findet hier aber nichts statt - dies ist wohl der bis vor Kurzem miserablen Wetterlage geschuldet.

+++ 17.12 Uhr +++

Talkrunde beim Festival des Sports: hr4-Moderator Heinz Günter Heygen spricht mit Fabian Hambüchen. Wegen des Wetters wurde die Veranstaltung sicherheitshalber in die Landesausstellung an den Stand des Landessportbundes verlegt.

+ © Kristina Marth

+++ 17.01 Uhr +++

Rechtzeitig zum Konzertabend hat der Regen über Bad Hersfeld aufgehört. Wir wünschen viel Spaß bei den Konzerten. Tickets gibt es noch an der Abendkasse.

Der Kaiser himself, also #RolandKaiser, und der Mann mit der vermutlich sexiesten Stimme des deutschen Schlagers, @DieZuckerbude, bringen ab 19.30 Uhr die Sparkassen-Arena zum Beben . Einlass ist um 18 Uhr, Tickets gibt's noch an der Abendkasse! #Hessentag2019 #Hessentag pic.twitter.com/9gI9kBPEEY — Hessentag (@HessentagNews) June 12, 2019

+++ 16.53 Uhr +++

Frauen in Führungspositionen: Diese Damen haben alle das Amt der Vorsitzenden eines Feuerwehrvereins im Kreis inne - von links: Sandra Schneider (Schenklengsfeld), Nicole Werner (Röhrigshof), Daniela Baumgardt (Heenes), Daniela Werner (Gerterode) und Ramona Schiebel (Bodes).

+ © Pelle Faust

+++ 16.38 Uhr +++

Leckeres Brot für den guten Zweck. Am Eingang des Stiftsbezirks wird die Stiftskruste zugunsten der Stiftung Hospital verkauft. Das schmeckt super und man tut dabei noch etwas Gutes.

+ © Christine Zacharias

+++ 16.25 Uhr +++

Die Veranstaltung mit Fabian Hambüchen beim Festival des Sports (planmäßig um 17 Uhr im Kurpark) wurde wegen der Wetterlage verlegt. Die Zeit 17 Uhr bleibt die gleiche, die Veranstaltung wurde allerdings in die Landesausstellung an den Stand des Landessportbundes.

+++ 16.15 Uhr +++

Das Regenradar gibt Hoffnung, ab 17 Uhr soll die Regenfront voraussichtlich vorübergezogen sein. Das sind gute Neuigkeiten - vor allem für Fans von Roland Kaiser, der Am Abend in der Sparkassen-Arena auftreten soll.

+ Regenradar für 17.10 Uhr © Screenshot Robin Kemmsies, wetteronline.de

+++ 16.01 Uhr +++

Hartgesotten: Maria Stief (links) und Erika Diehl lassen sich im Hesfelder Dauerregen ein Eis schmecken. So langsam scheint es tatsächlich aufzuklaren - alle Daumen sind fest gedrückt.

+ © Sascha Herrmann

+++ 15.47 Uhr +++

Besonders bei diesem Wetter ist den zahlreichen Helfern und Möglichmachern auf dem Hessentag zu danken.

MP #Bouffier & Bürgermeister @ThomasFehling ziehen zur Halbzeit des #Hessentag2019 mit mehr als 377.000 Besuchern ein positives Fazit. „Mein ganz besonderer Dank gilt allen Ehrenamtlichen. Mit ihrem Einsatz sind sie die Seele des Hessentags“, so der MP. https://t.co/AtzNaMI6Wc pic.twitter.com/SuKgtAlpsG — Hessentag (@HessentagNews) June 12, 2019

+++ 15.34 Uhr +++

Garantiert im Trockenen: Im wortreich gibt es um 16.00 Uhr die Exponatvorstellung „Meine Brille“.

Durch welche Brille sehe ich? Ein bewusster Perspektivenwechsel in der Kommunikation.

+++ 15.21 Uhr +++

Die Polizei zeigt starke Präsenz auf dem Hessentag: Die Beamten passen aber nicht nur auf die Sicherheit der Besucher auf, sie stehen auch mit Rat und Tat bei Fragen bereit und sind ab und an auch mal für ein Späßchen zu haben - wie hier mit einem Junggesellenabschied aus Fritzlar. Die Polizei zieht zur Halbzeit des Hessentages eine mehr als positive Bilanz: Es wurden kaum Straftaten registriert - und wenn dann nur im Bereich der Kleinkriminalität. Den ganzen Artikel zur Bilanz der Polizei, gibt es hier*.

+ © Fotoscouts Bad Hersfeld

+++ 15.10 Uhr +++

Wir haben uns mal etwas umgeschaut. Passend zum Wetter kann man auf dem Hessentag bei der Bundeswehr, GLS und bei K+S praktische Regencapes bekommen. So gibt es zumindest etwas Schutz gegen die Dusche von oben.

+++ 14.59 Uhr +++

Die Führung "Bad Hersfelds gute Orte – die jüdischen Friedhöfe am Tageberg." von Heinrich Nuhn, der Gesellschaft für Christlich-Jüdische-Zusammenarbeit und der Projektgruppe Zeitsprünge und des Jüdischen Museums Rotenburg (geplant 15.00 Uhr) wurde abgesagt. Voraussichtlicher Ersatztermin ist am Freitag, den 28. Juni, um 15 Uhr.

+++ 14.52 Uhr +++

Regenschirme weit und breit - auch am Linggplatz. Dennoch gibt es auch noch viele trockene Plätzchen, zum Beispiel im Polizei-Bistro.

Das Wetter macht nicht nur den Menschen, sondern auch den Vierbeinern zu schaffen, einen begossenen Pudel haben wir hier zwar nicht, sind aber nah dran.

+ © Pelle Faust

+++ 14.35 Uhr +++

Es regnet und regnet. Schirme und Capes beherrschen das Bild der Stadt. Wir geben die neuesten Informationen rund um das Wetter.

Auch Pferde und Autos sind in Not, der Regen schadet den bunten Ballons. Sie verlieren Farbe und Form.

+ © Kim Hornickel

+++ 14.01 Uhr +++

Im hr-Treff wird momentan die Sendung "alle wissen" aufgezeichnet. Zu sehen ist die Aufzeichnung nächste Woche Donnerstag.

Was hier aussieht wie ein Kampfanzug, soll die Beschwerden im Alter verdeutlichen. Die schweren Gewichte verlangsamen die Bewegungen. Um auch im hohen Alter noch beweglich zu sein, ist Dehnen und Sport unerlässlich, erklärt Nina Schmidt.

+ © Kim Hornickel

+++ 13.45 Uhr +++

Zuflucht unter dem Dach des hr-Treffs. Um sich vor den monsunartigen Regenfällen zu retten versammeln sich Dutzende Hessentagsbesucher im Schilde-Park.´und stellen sich unter.

+ © Kim Hornickel

+++ 13.36 Uhr +++

Der Hessentag Bad Hersfeld wurde am Dienstagabend wegen einer Unwetter-Warnung abgebrochen. Heute erklärt die Hessentagsbeauftragte Anke Hofmann, wie so eine Entscheidung zustande kommt und betont: „Keiner von uns hat sich diese Entscheidung leicht gemacht, den Hessentag am Dienstag erneut zu unterbrechen und letztlich ganz abzubrechen." Den ganzen Artikel dazu, gibt es hier.

+++ 13.22 Uhr +++

Die ehemalige Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Brigitte Zypries, trifft Hessentagsmitarbeiter im Vip-Zelt auf der Straße der Innovationen.

+ © Kim Hornickel

++++ 12.54 Uhr +++

Im Polizei-Bistro gibt es heute ein starkes Programm für Senioren: Mit der Präventionskampagne "Senioren sind auf Zack" wollen die Beamten des Polizeipräsidums Osthessen über Betrugsmaschen aufklären und über die sichere Teilnahme am Straßenverkehr informieren.

Ab 14 Uhr ist ein einstündiges Bühnenprogramm geplant, bei dem der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Osthessen, Günther Voß, den Besuchern die Präventionskampagne "Senioren auf Zack" vorstellt und (gegen 14.25 Uhr) verdienten Bürgern dankt, die Straftaten zum Nachteil älterer Menschen verhindert und/oder zu deren Aufklärung beigetragen haben. Und Dr. Stefan Heck, Staatssekretär des Hessischen Innenministeriums, zeichnet rund 20 im Bereich des Polizeipräsidiums Osthessen ehrenamtlich engagierte Sicherheitsberater für Senioren auf der Bistrobühne aus.

Ab 15 Uhr informieren Vertreter der Dekra und IT-Experten bei Fachvorträgen über Fahrassistenzsysteme und Cybersicherheit. Und Musik gibt es natürlich auch: Das Landespolizeiorchester Hessen spielt.

++++ 12.37 Uhr +++

+ © Kristina Marth Seit 11.30 Uhr stellt die Vivarium AG der Modelschulen Obersberg den mexikanischen Schwanzlurch Axelotl und andere exotische Tiere auf dem Gelände von "Natur auf der Spur" vor. Die AG-Mitglieder freuen sich über Besuch.

+++ 12.30 Uhr +++

Der HR ist mit einem Kamerateam auf dem Hessentag unterwegs. Im hr-Treff in und um die Schilde-Halle kann man übrigens heute den ganzen Tag (bis 23 Uhr) unter dem Motto "alles wissen - Streetscience" spannende Experimente mit Moderator Thomas Ranft erleben.

+ © Anja Müller

+++ 12.22 Uhr +++

Im Zelt der Bundeswehr ist immer gute Stimmung: Bis 14 Uhr und dann von 16 bis 19 Uhr sorgen hier "City Rhythm" - Anita Vidovic und Frank Mignon für gute Unterhaltung. Kleine Vorschau: Um 20.30 Uhr spielen hier "Combolution" die Combo des Heeresmusikkorps Kassel Schlager-, Rock- und Popmusik.

+++ 12.04 Uhr +++

Auch das gehört zum Hessentag: Bei der Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg findet gerade das Spitzengespräch des hessischen Handwerks statt.

+ © Christine Zacharias

++++ 11.58 Uhr +++

+ Das ist eine ganz besondere Erinnerung an den Hessentag - und natürlich eine die vorab wohl überlegt sein sollte - aber wer möchte, kann sich in der Lullusstraße ein Tattoo stechen lassen: Das Tattoo-Studio INkcredible verewigt jeden Kundenwunsch. Für Alexander Veit (Foto) ist es das erste Tattoo. Der Azubi lässt sich das Avicii-Symbol auf sein Handgelenk tätowieren. Der schwedische Star-DJ Avicii - bürgerlich Tim Bergling - war vor einem Jahr gestorben. Man braucht übrigens keinen Termin.

Die Ehrenamtlichen sind die Seele des Hessentages - Halbzeit-Bilanz:

++++ 11.42 Uhr +++

Die Besucherzahlen auf dem Hessentag in Bad Hersfeld sind grandios: Bad Hersfelds Bürgermeister Thomas Fehling spricht sogar davon, das die Erwartungen der Stadt bislang übertroffen wurden. Ministerpräsident Volker Bouffier dankte zur Halbzeit vor allem den über 400 Ehrenamtlichen auf dem Landesfest: Mein ganz besonderer Dank gilt allen Ehrenamtlichen, denn ohne sie wäre der Hessentag undenkbar. Mit ihrem Einsatz sind sie die Seele des Hessentags.“ Mehr zur postitiven halbzeiot-Bilanz, lesen Sie hier*.

+ © Anja Müller

+++ 11.14 Uhr +++

Für den Hessentag sind weite Teile der Bad Hersfelder Innenstadt für den Verkehr gesperrt, aber neben der Feier muss ja auch der Alltag weitergehen. Habt ihr euch auch mal gefragt, wie die Post während des zehntägigen Landesfestes die Briefe und Pakete in der Innenstadt ausliefert? Na so:

+ © Anja Müller

+++ 11 Uhr +++

+ © Karl Schönholtz Polizei zum Anfassen auf dem Hessentag: Die Bundespolizei präsentiert sich gerade mit ihren vielfältigen Aufgaben am Eingang zum Schilde-Park. Weil das Wetter aktuell etwas durchwachsen ist, hält sich der Andrang in Grenzen und die Beamten haben viel Zeit für Auskünfte und Gespräche. Um 11.30 Uhr stellen sich übrigens heute im Polizei-Bistro Kommissar Oli und die Nachwuchsgewinnung der Polizeiakademie Hessen vor.

+++ 10.50 Uhr +++

Um 11 Uhr beginnt der Hessische Handwerkstag in der Kreishandwerkerschaft, Fuldastraße 16. Um 14 Uhr folgt dazu die Veranstaltungen "Potentiale für die hessische Traditionsbranche - mit Vielfalt in die Digitalisierung" mit der neuen Hessischen Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus in der Bad Hersfelder Stadthalle.

+ Bäcker © picture alliance/dpa

+++ 10.20 Uhr +++

Nachdem der Hessentag gestern Abend wegen einer Unwetter-Warnung abgebrochen werden musste geht es heute weiter: Gerade hat die Hessentagsstraße eröffnet und auch heute Vormittag steht wieder einiges auf dem Programm auf dem Landesfest:

Bereits seit 9 Uhr geht es auf den Sportplätzen in den Stadtteilen sportlich zu: Das 39. Turnier der Betriebssportmannschaften der Kreisverwaltungen läuft - Sportverein Kathus 1925, Solztalstraße, Spielverein Asbach-Bad Hersfeld 1928, Hilgenweg 14, FSV Hohe Luft, Kolpingstraße, TSV Kalkobes, Teichweg 3.

Rund um die Biene dreht es sich heute bei der Sonderschau "Der Natur auf der Spur": Bereits seit 9 Uhr und noch bis 19 Uhr informiert der Landesverband Hessischer Imker zum Thema "Bienen, die Bestäuber Nummer 1 für die Vielfalt" und ab 10 Uhr kann man Nisthilfen für Bienen bauen.

+ Wildbiene © privat Pflanzendoktor lädt zur Sprechstunde: Das Angebot des Landesbetreibes Landwirtschaft Hessen und Kompettenzzentrums Hessen Rohstoffe geht noch bis 12 Uhr auf dem Gelände von "Natur auf der Spur".

Im Bundeswehrzelt gibt es von 11 bis 14 Uhr sowie von 16 bis 19 Uhr "City Rhythm - Anita Vidovic & Frank Mignon.

Im Polizei-Bistro gibt es ab 10 Uhr Infos zur Suchtpräventions-Kampagne für Schulen mit Mathias Wild.

