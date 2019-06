Hessentag Bad Hersfeld: Großartiges Programm und bestes Wetter - Heute ist Tag der Bundeswehr

Tag neun auf dem Hessentag startet: Heute wird bestes Wetter erwartet und am Abend wird Hersfeld weiß bei Just White. Zudem lockt der Tag der Bundeswehr zahlreiche Besucher.

Die Hessentagsstraße ist täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet.

+++ 18.09 Uhr +++

Die Band der Geistalschule gibt einen kleinen Vorgeschmack auf Ihr Konzert im Buchcafe, das um 19.30 Uhr beginnt - mit dabei sind auch Jugendliche aus Sumperk und Spanien.

+ © Christine Zacharias

+++ 17.56 Uhr +++

Das Gautschfest vor der HZ war ein großer Spaß - besonders für die Zuschauer. Ludger Konopka hat dabei die besten Augenblicke festgehalten - wir haben die Fotostrecke*.

+ © Ludger Konopka

+++ 17.50 Uhr +++

Die Vorführung des RV Germania Ronshausen beim Festival des Sports ist beeindruckend und absolut sehenswert!

+ © Astrid Schleif

+++ 17.39 Uhr +++

Bereits eine halbe Stunde vor Einlass zu der FFH-Megaparty ganz in Weiß (Beginn 20 Uhr) hat sich eine lange Schlange in Richtung Sparkassen-Arena gebildet. Alle sind heiß auf die Party!

+ © Gesa Göbel

+++ 17.23 Uhr +++

Die Kellys verzaubern Bad Hersfelder Publikum

Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Bad Hersfeld, der Bundespolizei Kassel sowie der Polizei Osthessen

Am Donnerstagabend verzauberte „The Kelly Family“ mit einem Feuerwerk ihrer bekanntesten Hits das Publikum in der Sparkassen-Arena (hier* get's zur Fotsostrecke). 10.000 Besucher kamen, feierten und sangen mit Paul, Joey, Patricia, Angelo, Kathy, John und Jimmy. Dabei präsentierten die Kellys nicht nur die altbekannten Klassiker wie „An Angel“ oder „Fell in love with an alien“ – sie verzückten ihre Fangemeinde ebenfalls mit einer Reihe neuer Songs.

Lässigen Swing brachte Tom Gaebel auf die Bühne der Stiftsruine und erntete am Ende viel Applaus für diese besondere Show (hier* geht's zur Fotostrecke). Weindorf, hr-treff und das Zelt der Hessischen Vereinigung für Trachtenpflege meldeten vom gestrigen Tag sehr gute Besucherzahlen. Allein die Landesausstellung auf dem Marktplatz besuchten am Freitag 10.450 Menschen. Auch an Tag 8 des 59. Hessentages lief der Verkehr in der Stadt ohne Probleme. Parkplätze und Shuttlebusse wurden gut angenommen.

Nach Auskunft der Bundespolizei wurden etwa 17.000 Reisebewegungen am Bahnhof registriert. Durch das Absperren des Bahnhofvorplatzes und die geordnete Wegeführung auf dem Bahnhof verlief der gesamte Tag komplikationsfrei. Auch die Landespolizei war mit dem gestrigen Hessentagsverlauf zufrieden. Außer wenigen Straftaten aus dem Bereich der Kleinkriminaltiät, wie einer Körperverletzung oder geringenfügigen Sachbeschädigen, gab es keine nennenswerten Vorkommnisse.

+ © Fotoscouts Bad Hersfeld, Volker Krenz

+++ 17.03 Uhr +++

+ © Kristina Marth Beim "Festival des Sports" geht es schon den ganzen Tag hoch her - zahlreiche Besucher nutzen die Angebote oder informieren sich über die Vereine und die Sportangebote. Den ganzen Tag über präsentieren sich dort heute unter anderem die Abteilungen des TV Hersfeld. Eben wurde Judo vorgestellt.

+++ 16.47 Uhr +++

Das Gautschfest vor der Hersfelder Zeitung war ein riesiger Spaß - und nicht nur die Gautschlinge sind ordentlich nass geworden - auch so manchen Zuschauer, der zu nah am Becken stand, hat es ordentlich erwischt. Wir haben das Ritual hier noch einmal im Video zusammengefasst:

+++ 16.21 Uhr +++

In der Stadthalle beginnt gleich der Tag der Städtepartnerschaften mit Gästen aus Frankreich, Tschechien und England und einem bunten Kulturprogramm.

+ © Christine Zacharias

+++ 16.15 Uhr +++

+ © Sascha Herrmann Bis 18 Uhr läuft der Familientag im Kinder- und Jugendhaus Bad Hersfeld, Dippelstr. 10: Ein großes Abenteuer für die ganze Familie erwartet die Besucher. Neben vielen Aktivitäten, ist auch für musikalische Unterhaltung gesorgt - oder man kann sich auch einfach mal vom Hessentags-Trubel erholen. Marlon macht es vor...

+++ 16.01 Uhr +++

HZ-Redaktionsleiter Kai A. Struthoff war heute einer der "Ehrengautschlinge" beim Gautschfest vor der HZ. Das Gautschen ist die traditionelle Reinwaschung der Lehrlinge aus dem Druckereigewerbe.

+++ 15.42 Uhr +++

+ © Pelle Faust Heute ist Tag der Bundeswehr auf dem Hessentag. Die Teilnahme der Bundeswehr an dem Landesfest ist nicht unumstritten.

Deshalb demonstrieren gerade auch Mitglieder der Friedenskundgebung in Bad Hersfeld. Die Polizei schätzt, das rund 120 bis 150 Teilnehmer sich der Demo - die ohne Probleme verläuft - angeschlossen haben. Die Organisatoren klagen über die Route: "An allen wichtigen Punkten vorbei geleitet“ - sie dürfen auch nicht auf den Linggplatz. Bislang hat der Demonstrations-Zug auch wenig Aufmerksamkeit erhalten, eben hat er die Hochbrücke passiert - die Teilnehmer sind fröhlich, lachen und quatschen, manche singen und irgendwer spielt Akkordeon.

+++ 15.34 Uhr +++

Drei der "Ehrengautschlinge" beim Gautschfest vor der HZ waren übrigens HZ-Redaktionsleiter Kai A. Struthoff, HZ-Geschäfstführer Markus Pfromm und HZ-Anzeigenleiterin Sandra Trausch (von links) - die sichtlich viel Spaß hatten.

+ © Nadine Maaz

+++ 15.29 Uhr +++

Das Theken-Team des Bundeswehrzeltes spendet seine Trinkgelder - jeweils 1947 Euro an die Stiftung Hospital, die sich um Senioren in Bad Hersfeld kümmert, und an das Kinderhospiz Kleine Helden, das lebensverkürzend erkrankte Kinder und deren Familien betreut.

+ © Christine Zacharias

+++ 15.23 Uhr +++

+ © Sascha Herrmann Es ist mächtig was los beim Gautschfest vor der Hersfelder Zeitung. Etwas Schadenfreude wird wohl auch unter den Zuschauern herrschen, die zusehen wie die Lehrlinge untergetaucht werden. Beim Gautschen handelt es sich um die feuchtfröhliche Übernahme der Lehrlinge des grafischen Gewerbes in den Gehilfenstand. Heute sind allerdings auch ein paar "Ehrengautschlinge" darunter. Der Brauch führt bis ins 16. Jahrhundert zurück.

+++ 15.12 Uhr +++

+ © Steffen Sennewald Gerade spielt auch die GBO-Oldtimer-Bigband mit Sängerin Verena Preis unter Leitung von Helgo Hahn im Polizei-Bistro. Die Stimmung ist sehr sonnig mit vielen eher selten gespielten Stücken. Von "Count Basie" über "Earth Wind and Fire" geht die musikalische Kaffeemusik.

+++ 15.10 Uhr +++

Der Erste hat das Gautschen es gut überstanden. Exklusiv zum Hessentag wird das traditionelle Ritual der Buchdruckerzunft, das Gautschen vor dem Verlagsgebäude am Benno-Schilde-Platz zelebriert. Das Gautschfest ist ein echter Spaß - vor allem für die Zuschauer.

+++15.04 Uhr +++

Gerade startet das große Gautschfest vor dem Verlagsgebäude der Hersfelder Zeitung am Schilde-Platz - das wird ein feucht-fröhlicher Spaß.

+ © Nadine Maaz





+++ 14.45 Uhr +++

Bei Hessen schafft Wissen: Wissenschaft einfach erklärt - so bringen Superleiter und Magneten Keramik zum Schweben. Wer genau wissen will wie es funktioniert. Die Initiative "Hessen schafft Wissen" präsentiert auf rund 600 Quadratmetern auf dem Hessentag Spitzenforschung, Expertengespräche und Thementage, Wissenschaft zum Anfassen und Experimente zum Mitmachen.

+ © Ute Janssen

+++ 14.30 Uhr +++

+ © Ute Janssen Der Hessentag lockt die Massen: Es ist gerade rappelvoll in der Bad Hersfelder Innenstadt - und die Stimmung unter den Besuchern ist gelöst und fröhlich.

+++ 14.11 Uhr +++

Der Tag der Bundeswehr lockt viele Besucher. Im Bundeswehr-Zelt sorgt gerade die Egerländer Blasmusik für gute Unterhaltung: "Hey Jude" - die Musiker können auch Beatles.

+++ 14 Uhr +++

+ Leni (9) aus Friedewald will hoch hinaus. Es ist mächtig viel los beim großartigen "Festival des Sports" im Kurpark.

+++ 13.52 Uhr +++

Heute Abend wird Bad Hersfeld weiß - um 20 Uhr startet Just White von Hitradio FFH in der Sparkassen-Arena. 15.000 Gäste - ganz in weiß - werden erwartet. Einlass ist ab 18 Uhr - aber die ersten weißen Besucher sind bereits auf dem Landesfest unterwegs. Wer noch spontan zur Just-White-Party will - das Event ist bereits seit April ausverkauft.

+ © Nadine Maaz

+++ 13.32 Uhr +++

Kurz vor dem Gautschfest vor der HZ: HZ-Geschäfstführer Markus Pfromm erzählt Hersfelder Geschichte und Geschichten.

+ © Karl Schönholtz

Das Gautschfest - ein traditionelles Ritual der Buchdruckerzunft wird heute ab 15 Uhr von der Hoehl-Druck Medien+Service GmbH als Traditionsdruckerei in Kooperation mit der Hersfelder Zeitung vor dem Verlagsgebäude der HZ am Schilde-Platz gefeiert. Hingehen lohnt sich: Es wird sehr lustig - allerdings mehr für die Zuschauer.

+++ 13.24 Uhr +++

+ © Pelle Faust

Heute ist Tag der Bundeswehr auf dem Hessentag - da gibt es einiges zu entdecken. Unter anderem werden Diensthunde vorgestellt - so wie „Erec junior“, ein belgischer Schäferhund. "Seine Ausbildung dauert etwa acht bis elf Monate", erklärt Robert Zacharz, Staabsunteroffizier von der Diensthundeschule Ulmen.

+ © Pelle Faust

+++ 13.12 Uhr +++

Ziemlich cooles Angebot der hessischen Turnjugend beim "Festival des Sports" im Kurpark: Die Kinder stehen Schlange, um über die mit Luft gefüllte Bahn zu turnen. Zum Teil sind Salti und Co zu sehen. Das macht richtig Spaß.

+ © Kristina Marth

+++13.02 Uhr +++

Rikascha-Shuttle zum Hessentag von Firma Chris-Bikes mit Unterstützung des Stadtmarketings Bad Hersfeld: Die ehrenamtlich tätigen Fahrer auf dem Landesfest sind Frank Jaeger, Holger Grewe und Christoph Garsche. Für das Foto hat Christoph Garsche mal den Platz mit HZ-Redaktionsleiter Kai A. Struthoff getauscht.

+ © Sandra Trausch

+++ 12.51 Uhr +++

Konzentration ist alles beim Schul-Schach-Turnier im Hotelzimmer am Kurpark: Rund 100 Schüler aus Hessen, Thüringen und sogar aus Köln sind dabei. Die drei besten Teilnehmer jeder Altersgruppe werden mit Pokalen ausgezeichnet. Jeder Teilnehmer erhält zur Erinnerung eine Hessentagsmedaille.

+ © Ute Janssen

+++ 12.42 Uhr +++

Es ist Mittagszeit - wie wäre es gemütlich im Beisein von Konrad Duden und Konrad Zuse zu speisen? das geht im Eingangsbereich des Stiftsbezirkes. Noch bis 14 Uhr gibt es zudem die Ausstellung mit Arbeiten von Kathrin Gerhardt-Nieselt und der Simulation zur Stiftskirche im Grebe-Keller. Eingang Haushaltswarenladen Carl Grebe am Linggplatz zu sehen.

+++ 12.30 Uhr +++

Heute präsentiert sich der TV Hersfeld mit seinem breiten Sportangebot beim "Festival des Sports" im Kurpark - eben gab es Zumba.

+ © Kristina Marth

+++ 12.12 Uhr +++

Die Beruflichen Schulen Obersberg präsentieren heute noch bis 13 Uhr ihr Angebot an beruflichen Weiterbildungen in den Bereichen Elektrotechnik, Informationstechnik und Mechatronik in der Stadthalle.

+++ 11.49 Uhr +++

Gerade ist auch das Hessentagspaar Katharina Löhwing-Diebel und Daniel Diebel beim Rudelsingen im hr-Treff. Hier im Gespräch mit Irmtraud Gundlach und Stefan Sunkel vom MGV Rohrbach und Moderator Marcel Wagner. Der Männergesangverein aus dem Ludwigsauer Ortsteil Rohrbach hatte den Auftakt zum Rudelsingen gemacht. Jetzt geht es mit Gospel vom gemischten Chor Köthe aus Volkmarsen weiter.

+ © Ute Janssen

+++ 11.44 Uhr +++

+ © Sandr Trausch Mit dem Hessentag ist auch die große Charity-Aktion „TEAMgeist hilft“ des Sportkreises Hersfeld-Rotenburg in Kooperation mit der Stiftung Sporthilfe Hessen auf der Zielgeraden. Und das Ziel von 50.000 erradelten Kilometern ist fast geschafft - aktuell liegt der Stand bei 47.361 Kilometern - großes Lob an alle, die bisher so fleißig in die Pedale getreten haben. Es hat sich gelohnt, denn bisher sind 43.317 Euro Spenden zusammen gekommen - davon profitieren im Anschluss an den Hessentag zahlreiche gemeinnützige Einrichtungen.

+++ 11.36 Uhr +++

Lust auf etwas Chormusik - die gibt es heute den ganzen Tag über im hr-Treff beim Rudelsingen. Um 18 Uhr wird dann der Sieger des hr4-Chorwettbewerbs 2019 gekürt. Moderiert wird das Rudelsingen von Marcel Wagner. Den Auftakt machte ein heimischer Chor aus Ludwigsau-Rohrbach.

+++ 11.20 Uhr +++

Die Feuerwehr ist auch schon da. Aber keine Sorge, es brennt nicht. Auch am Wochenende präsentieren sich die Hilfsorganisationen nochmal auf dem Platz der Hilfsorganisationen.

+++ 11.13 Uhr +++

+ © Sandra Trausch Die Gautschfeier kann kommen - alles ist vorbereitet: Um 15 Uhr startet heute das großes Gautschfest vor dem Verlagsgebäude der Hersfelder Zeitung am Schilde-Platz.

Zum Hessentag wird ein alt-ehrwürdiger und handfester Brauch mit viel Nass und großer Gaudi – zumindest für die Zuschauer – aufleben: Die Hoehl-Druck Medien+Service GmbH wird als Traditionsdruckerei in Kooperation mit der Hersfelder Zeitung das Ritual der Buchdruckerzunft, das Gautschen zelebrieren. Beim Gautschen handelt es sich um die feuchtfröhliche Übernahme der Lehrlinge des grafischen Gewerbes in den Gehilfenstand. Der Brauch führt bis ins 16. Jahrhundert zurück. Das wird bestimmt super lustig - ein Besuch lohnt also.

+++ 11.05 Uhr +++

Straßensperrungen für den großen Festumzug am Sonntag

+ © Archfoto: Steffen Sennewald Über 140 teilnehmende Gruppen werden morgen etwa vier Stunden lang im großen Festzug zum Abschluss des Hessentages in der Innenstadt unterwegs sein - das Hessentagspaar Katharina Löhwing-Diebel und Dennis Diebel hatte beim Lullusfest in Bad Hersfeld schon einmal geübt.

Wegen des großen Festumzuges kommt es aber zu weiteren Einschränkungen im Straßenverkehr, teilt die Stadt Bad Hersfeld mit. Unter anderem gelten bereits in einigen Straßen im Industriegebiet Halteverbote und der Stadtring ist morgen ab 9 Uhr für alle gesperrt - auch Zufahrtsberechtigungen gelten dann nicht - genauere Informationen haben wir hier zusammengefasst*.

+++ 10.34 Uhr +++

Ob auf Deutsch, Tschechisch, Spanisch oder gar Japanisch die Rock & Acoustic Band beherrscht alle musikalischen Nuancen. Die 30 Schüler aus drei Ländern übten seit Montag zwölf Stunden lang in der Aula der Gesamtschule Geistal, um auf dem Hessentag dabei zu sein. Heute Abend geben sie um 19.30 Uhr ihr großes Abschlusskonzert im Buchcafé - dann jedoch mit richtiger Verstärkung aus allen Boxen.

+ © Steffen Sennewald

+++ 10.04 Uhr +++

Sie dienen der Sicherheit, sind aber auch praktisch - die Poller sind offenbar vielseitig einsetzbar. Gesehen am Marktplatz.

+ © Udo Jung

+++ 9.55 Uhr +++

Tag neun auf dem Hessentag, das Landesfest biegt auf die Zielgerade ein - das Programm jedoch ist wie immer vielfältig. Das ist unter anderem heute Vormittag los:

Präsentation des Audioguides für Bad Hersfeld, 10.30 Uhr Linggplatz: Schüler der Konrad-Duden-Schule haben einen Audioguide mit sieben Stationen für Bad Hersfeld produziert - Treffpunkt und Start ist am Lingg-Denkmal.

für Bad Hersfeld, 10.30 Uhr Linggplatz: Schüler der Konrad-Duden-Schule haben einen Audioguide mit sieben Stationen für Bad Hersfeld produziert - Treffpunkt und Start ist am Lingg-Denkmal. Hessentags-Schüler-Schach-Turnier 11 Uhr, Hotel am Kurpark: Großes Schachturnier für Schüler aus ganz Hessen. Anmeldung unter wns-schulschach@freenet.de oder direkt am Turniertag vor Ort. Startgeld mit Voranmeldung 5 Euro, ohne Voranmeldung 6 Euro

Kreativmarkt – Kunstverein Bad Hersfeld ab 11 Uhr, Nordschulteiche/Nähe Stiftsbezirk: Verkauf von Kunst und Kunsthandwerk

– Kunstverein Bad Hersfeld ab 11 Uhr, Nordschulteiche/Nähe Stiftsbezirk: Verkauf von Kunst und Kunsthandwerk Als die Handys noch aus Messing waren 11 Uhr, „Der Natur auf der Spur“, im Kurpark: Jagdsignale Vorführung des Jagdhornbläsercorps Kreisjagdverein Hersfeld und der Jagdhornbläsergruppe Jägervereinigung Rotenburg, HessenForst

NVV setzt mehr Busse ein für Just White

Schon am Donnerstagabend sind nach dem ausverkauften ZZ-Top-Konzert aufgrund der hohen Besucherzahlen zusätzliche Busse eingesetzt worden. Und auch am Samstag nach der Just-White-Party von FFH wird der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) sein Angebot erneut erweitern.

Zusätzlich eingesetzt werden folgenden Busse:

+ © privat Linie 330/340 um 1.18 Uhr nach Heringen (Werra)

Linie 360 um 1.15 Uhr nach Eiterfeld

Linie 390 um 1.36 Uhr nach Alsfeld

Linie 450 um 1.35 Uhr nach Homberg (Efze)

Linie 470 um 1.17 Uhr nach Schwalmstadt

Außerdem richtet der NVV auf den Linien 340, 390 und 470 ab etwa 22 Uhr zusätzliche Busse ein, die die planmäßigen Fahrten unterstützen. Weitere Infos gibt es unter

nvv.de

.

Anreise zum Hessentag in Bad Hersfeld

Um Verkehrsbeeinträchtigungen während des Hessentags zu minimieren bittet die Polizei alle mit dem Auto anreisenden Hessentagsbesucher, sich an der weiträumig um Bad Hersfeld aufgestellten Verkehrsschilder zu orientieren und die ausgewiesenen Großparkplätze P1 bis P6 zu nutzen. Diese sind wie folgt zu erreichen:

A7 aus Richtung Kassel (Norden) Abfahrt Bad Hersfeld-West, dann auf B324 Richtung Bad Hersfeld-Innenstadt zum Parkplatz "P6"

A7 aus Richtung Würzburg / Fulda / Hünfeld (Süd-Ost) Abfahrt Niederaula, dann B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P1" im Bereich Eichhof (Anmerkung: Eine Anreise aus dem Raum Fulda / Hünfeld über die B27 wird ausdrücklich nicht empfohlen!)

A4 aus Richtung Eisenach (Osten) Abfahrt Friedewald, dann B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P4" im Bereich "Am Obersberg"

A5 aus Richtung Frankfurt / Gießen (Süd-West) Am Hattenbacher Dreieck auf die A7 Richtung Fulda, Abfahrt Niederaula, dann auf B62 Richtung Bad Hersfeld zum Parkplatz "P1" im Bereich Eichhof

B27 aus Richtung Eschwege / Bebra Ausfahrt "Am Giegenberg", dann über Friedloser Straße - Sondershäuser Straße - Friedrich-Ebert-Straße - Seilerweg - Konrad-Zuse-Straße zum Parkplatz "P5"

