Ersatz für Rap-Nacht auf dem Hessentag

Rüsselsheim - Nach der abgesagten Rap-Nacht zum Hessentag in Rüsselsheim hat die Stadt Ersatz gefunden. Nun gibt es zwei Konzerttermine, am 14. Juni und am 16. Juni, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Auch die ursprünglich geplante Rap-Nacht war für den 14. Juni vorgesehen. Doch nach Antisemitismus- und Homophobie-Vorwürfen speziell gegen den Rapper Kollegah hatte die Stadtverordnetenversammlung Anfang Februar die gesamte Veranstaltung gekippt. Der Sänger wies die Anschuldigungen als „völlig aus der Luft gegriffen und haltlos" zurück. Nun sollen am 14. Juni Eko Fresh, Lumaraa und der Asiate auftreten. Sie waren auch für die ursprüngliche Rap-Nacht geplant. Im Anschluss ist noch der deutsche Rapper Bosca vorgesehen. Zwei Tage danach soll es am 16. Juni einen Hip-Hop/Rap-Tag geben. Jugendliche sollen zeigen, was sie mit dem in Rüsselsheim bekannten Musikpädagogen Riccardo Montero eingeübt haben. Anschließend sind weitere Hip-Hop-Acts vorgesehen, unter anderem Audio88 & Yassin. Der Hessentag 2017 steigt vom 9. bis 18. Juni in Rüsselsheim. Auf dem Programm stehen auch zahlreiche Konzerte und Partys. (dpa)

