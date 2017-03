Polizei-Großeinsatz gegen Wohnungseinbrüche: Die Bilanz 

Wiesbaden - Die hessische Polizei hat am Wochenende bei einer Aktion gegen Einbrecherbanden landesweit über 2800 Personen und mehr als 1500 Fahrzeuge kontrolliert.

Dabei wurde eine Person mit Haftbefehl aus Bayern festgenommen. Wie das hessische Innenministerium am Montag mitteilte, waren mehr als 900 Beamte im Einsatz. Die Kontrollen seien Teil einer länderübergreifenden Kooperation gegen Wohnungseinbruchdiebstahl mit Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, erklärte das Ministerium. Im vergangenen Jahr war die Zahl der registrierten Wohnungseinbrüche in Hessen um 10,3 Prozent auf 10.405 Fälle gesunken, der tiefste Stand seit 2010. "Wir lassen in diesem Deliktsbereich nicht locker und werden Wohnungseinbrechern auch weiterhin das Leben schwer machen", sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) laut Mitteilung.

