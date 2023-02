Hessische AfD diskutiert Programm zur Landtagswahl

Die Hessische AfD hat auf einem Landesparteitag am Samstag ihr Programm zur Landtagswahl am 8. Oktober diskutiert. „Wir wissen alle, Wahltag ist Zahltag“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Lichert zum Auftakt der Veranstaltung im nordhessischen Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis). Gerade in Krisenzeiten rechneten die Bürger in harter politischer Währung ab.

Melsungen - Und die heiße Glaubwürdigkeit. „Immer mehr Bürger spüren und verstehen, dass die Altparteien auf die wirklich gravierenden Fragen unserer Zeit keine Antworten mehr haben“, erklärte Lichert. Die AfD zeige, dass sie diese Antworten geben könne.

Im Wahlprogramm der Partei wird unter anderem die Sicherstellung der Energieversorgung, der Ausbaustopp für Wind- und Solaranlagen sowie eine restriktive Flüchtlingspolitik gefordert. Außerdem will die Partei dem Papier zufolge die Grunderwerbsteuer abschaffen, ein Baby-Willkommensgeld einführen sowie das Schulfach „Heimatkunde“ in den hessischen Schulunterricht einführen. Zu dem Parteitag, der am Sonntag zu Ende gehen soll, waren 214 stimmberechtigte Delegierte geladen. dpa