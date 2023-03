Hessische Klinikärzte treten in Warnstreiks

Ein Arzt hält ein Stethoskop in der Hand. © Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Im Tarifstreit um mehr Geld für Ärztinnen und Ärzte wollen sich am Donnerstag auch die Mediziner kommunaler Kliniken in Hessen an den ganztägigen Warnstreiks beteiligen. Betroffen seien rund fünfzig Einrichtungen, kündigte der Marburger Bund Hessen an.

Frankfurt/Main - Die Schwerpunkte liegen demnach bei den größten Häusern im Bundesland. Dazu zählten das Klinikum Darmstadt, die Helios Dr. Horst Schmidt-Kliniken Wiesbaden, das Sana Klinikum Offenbach, das Klinikum Frankfurt-Höchst, das Klinikum Kassel, das Klinikum Fulda, das Klinikum Hanau, die Hochtaunus-Kliniken, das Klinikum Bad Hersfeld, das Krankenhaus Rüsselsheim, aber auch viele weitere Einrichtungen. Den Krankenhäusern seien Notdienstvereinbarungen angeboten worden, um eine notfallmäßige Versorgung der Patienten sicherzustellen.

Eine zentrale Kundgebung der deutschlandweiten Prosteste ist in München geplant. „Wir haben in zwei Verhandlungsrunden keinen Fortschritt erzielen können“, sagte der zweite Bundesvorsitzende der Ärztegewerkschaft, Andreas Botzlar. „Die Arbeitgeber haben es selbst in der Hand, Druck aus dem Kessel zu nehmen.“

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 3. und 4. April statt. Der Marburger Bund fordert für die 55.000 Ärztinnen und Ärzte in den Kliniken einen Inflationsausgleich für die Zeit seit der jüngsten Entgelterhöhung im Herbst 2021 sowie zusätzlich eine Gehaltsanhebung um 2,5 Prozent. dpa