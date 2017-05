Kunst-Häuser öffnen beim Internationalen Museumstag ihre Türen

Dreieich/Hanau/Offenbach - Auf den Spuren hessischer Zeitzeugen: Am Sonntag, 21. Mai, eröffnet Staatssekretär Ingmar Jung (CDU) in Dreieich den 40. Internationalen Museumstag. Das Motto lautet: „Spurensuche. Mut zur Verantwortung!“. Von Sina Gebhardt

Hessenweit sind 200 Museen dabei, der Eintritt zu ihren Aktionen ist fast überall kostenfrei. Die Häuser erwarten Zehntausende Besucher, wenn sie ihre Objekte, die „Zeitzeugen“, in den Fokus rücken. Auftakt ist ab 11 Uhr im Dreieich-Museum mit einer Feierstunde. „Ein echtes Schmuckstück“, verdeutlicht Oliver Quilling (CDU), Landrat des Landkreises Offenbach. Die neue Dauerausstellung dort ist eine Zeitreise in die Stadtgeschichte, die sich dank Kinderstationen und Mitmachaktionen für die ganze Familie eignet. Dreieich ist kein Einzelfall: Im Rhein-Main-Gebiet warten viele Veranstaltungen, verspricht Ulrike Adamek vom Hessischen Museumsverband.

So gibt es im Schloss Steinheim in Hanau einen kulturhistorischen Überblick über die Erfindungen der Menschheit: Bei freiem Eintritt ist dort die Sonderausstellung „Einfach genial!“ zwischen 11 und 17 Uhr zu entdecken. Interaktiv wird es im Haus der Stadtgeschichte in Offenbach, wenn der Puppenspieler Hakan Arisoy um 13 Uhr mit seiner Marionetten-Performance nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringt. Wer lieber bei Musik und kalten Getränken entspannen will, ist unterdessen auf dem großen Museumsfest in Griesheim gut aufgehoben.

Lang ist die Liste mit Sonderführungen, Ausstellungen, Lesungen und Festen. Das Motto des Museumstages ist dabei immer im Blick, wobei die Verknüpfung der „Spurensuche“ mit „Verantwortung“ von Gedenkstätten einhergehe, wie Thomas Wurzel, Vorsitzender des hessischen Museumsverbands, mitteilt: „Es geht um authentische Orte, wo etwas passiert ist.“ So beispielsweise der alte jüdische Friedhof in Frankfurt: Das Museum Judengasse lädt deshalb zu Führungen ein und erklärt, warum der Friedhof mit mehr als 2000 Grabsteinen noch heute von Juden aus aller Welt aufgesucht wird.

„Das Thema des Museumstages ist so ausgelegt, dass es ein Bewusstsein schaffen soll“, erläutert Wurzel. Deshalb geben viele Häuser den Besuchern die Möglichkeit, sich mit einem exklusiven Blick hinter die Kulissen ein eigenes Bild von der Museumsarbeit zu machen. Im Restaurierungsatelier des Deutschen Ledermuseums Offenbach dürfen Neugierige um 14 Uhr einen Blick durchs Mikroskop werfen, um herauszufinden, welche Geheimnisse ein geübter Blick einem Museumsobjekt entlocken kann. Im Sammlungsdepot des Museums für Kommunikation Frankfurt in Heusenstamm kommen unterdessen Kinder auf ihre Kosten: Bei der Depot-Rallye „Schau genau!“ können sie ab 11 Uhr auf Entdeckungsreise gehen. Und zwischen 14 und 18 Uhr können Besucher neben spannenden Einblicken in das Offene Filmstudio noch ein persönliches Erinnerungsfoto aus dem Deutschen Filmmuseum Frankfurt mitnehmen.

Seit 1977 verbindet der Internationale Museumstag die Museen der Welt. In diesem Jahr machen deutschlandweit etwa 6500 Museen mit. Einen Überblick über alle Veranstaltungen gibt im Internet auf der Webseite www.museumstag.de.